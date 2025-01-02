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溫朗東爆橘子許芷瑜「PTT帳號」！過往留言曝　網：感覺很小孩

▲▼柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

▲柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，依收賄等罪起訴柯文哲等11人，柯文哲的貼身帳房、綽號「橘子」的許芷瑜至今仍滯留海外，遭檢方發布通緝。四叉貓1日表示，媒體人溫朗東爆料許芷瑜的PTT帳號，曝光該帳號曾留下的推文，引發話題。

曾是PTT站長的網紅「四叉貓」發文，貼出溫朗東爆料的許芷瑜PTT帳號，「經過整個下午的鄉民查詢認證，可信度蠻高的，包括十月份上線IP在澳洲，該帳號的學校和帳號弟的學校都吻合，以及常會在推文中爆一些小內幕。」

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接著他貼出截圖，小內幕包括「1.林昶佐事件，橘子在底下留言說她在現場看」、「2.否認洪德仁是挺柯大將」、「3.代傳柯文哲指令，柯文哲本人都不知道，你這個L帳號怎麼知道？」貼文引發討論，「感覺用字遣詞很…小孩子」、「（該帳號）也有在女同性戀板跟認識的人閒聊。」

從截圖可見，當時發文背景是2021年新冠肺炎流行期間，北市爆出好心肝診所私打千劑疫苗事件，北市衛生局疾管科長、股長捲入風波遭調職法辦，時任市長的柯文哲跳出來痛罵下屬。但就有鄉民質疑，「區區一個股長能有如此龐大的權力嗎？」

當時許芷瑜在底下回覆：「好奇L大怎麼知道真相？連市長都不知道真相了，你竟然知道！」此外，好心肝事件讓原本挺柯文哲的醫師洪德仁發聲批評柯市府，該帳號則留言酸，「他什麼時候是挺柯大將了？笑死！早就被x了！」

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