黃國昌代理黨主席　時力籲比照高虹安：將柯文哲退黨並追繳政治獻金

▲時代力量代理黨主席黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前以7000萬元交保、須電子監控，民眾黨1日召開擴大中央委員會議，柯文哲確定請辭，由立院黨團總召黃國昌接代理黨魁。對於此情此景，時代力量表示，期許黃國昌做到「如果柯文哲拿了他不該拿的錢，我一定第一個跳出來批判他」，而非雙標，並比照高虹安，予以停權甚至退黨的處分，並代表民眾黨向柯文哲追討遭其侵佔的政治獻金，高達數千萬的錯假帳，也應給社會一個完整說明。

民眾黨昨（1日）召開擴大中央委員會議，黨主席柯文哲透過直播宣布，已正式向中央委員會請辭，並推薦黃國昌當代理黨主席，也希望黨主席選舉能在2月1日前後底定。

時代力量表示，期許黃國昌代理主席，做到自己所說的「如果柯文哲拿了他不該拿的錢，我一定第一個跳出來批判他」，而不是從八月到現在，第一個跳出來護航，護航到順利當上代理主席，仍對自己的雙重標準視而不見。

時力指出，第二、請黃國昌代理主席將柯文哲前主席移送中評會，針對柯文哲涉貪等情，比照高虹安，予以停權甚至退黨的處分，並代表民眾黨向柯文哲追討遭其侵佔的政治獻金。

時力強調，第三、黃國昌代理主席不要忘記，柯文哲競選總統政治獻金高達數千萬的錯假帳，從八月至今還沒有完結，請給社會一個完整的說明和交代。