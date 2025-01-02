與柯文哲交接內容？　黃國昌「滿臉鬍渣」沈默數秒：昨情緒非常濃厚

記者袁茵／台北報導

由於北檢質疑柯文哲仍是黨主席，恐有與其他證人串證可能，使民眾黨1日召開擴大中央委員會議，柯文哲確定請辭，由立院黨團總召黃國昌接代理黨魁。黃國昌2日召開首場晨會，針對昨與柯交接內容，黃聽聞問題後沈默數秒，表示雖與「阿北」很長一段時間沒碰面，彼此不用太多言語，目標都是相同的，包括自己個人在內，昨天情緒都非常濃厚。

▲民眾黨代理主席黃國昌2日滿臉鬍渣受訪。（圖／記者陳家豪攝）

接下代理黨主席的黃國昌於2日早上7時30分在中央黨部召開首場晨會，只見黃滿臉鬍渣，且臉上略帶倦容，似乎有些疲憊。被問到昨天柯文哲請辭黨主席，有沒有交接什麼內容？黃國昌突然沈默不語好幾秒，才表示「其實我跟⋯跟『阿北』雖然很長的一段時間沒有碰面，但我們心裡在想的很多事情，對黨接下來的發展、很多重要的公共議題，其實不用太多的言語，我們彼此都知道目標是相同的。」

黃國昌提及，「昨天全體中央委員的情緒都非常濃厚，包括我個人在內。」不過要跟大家強調的是，民眾黨在柯文哲帶領下，黨的精神價值非常清楚，會延續相同精神價值繼續往前進，而且柯文哲是個非常重視制度的人，民眾黨黨內制度也建立的非常完善，這也是過去4個月當中，雖然柯被關押，但民眾黨在秘書長周榆修帶領下，仍完全按照制度正常運作。

黃國昌說，「我想柯文哲前主席創立民眾黨，給民眾黨所帶來的一切，不管是精神、價值、目標，不管是黨內整個制度的運作，對於所有的黨員、支持者，我相信大家是感念在心，而且有目共睹。」