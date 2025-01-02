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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

代理黨魁首開7：30晨會　黃國昌曝：成立「司法正義工作小組」

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲於1日擴大中央委員會議中請辭，並推派立院黨團總召黃國昌接代理黨主席。黃國昌2日上午7時30分召開首場晨會，會後受訪時透露做出3項重要決定，包括中央黨部設立由法律人為主的「司法正義工作小組」，以及感謝昨有非常多人申請入黨，還有依照柯指示，籌劃黨主席改選行政事宜。

▲▼民眾黨代理主席黃國昌召開首場晨會。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨代理主席黃國昌召開首場晨會。（圖／民眾黨提供）

接下代理黨主席的黃國昌於早上7時30分在中央黨部召開首場晨會，會後被問到晨會內容，黃國昌表示，今早中央黨部依照以前運作慣例，早上7時30分由秘書長周榆修率領一級主管進行工作會報，過程中按照中央黨部過去各項列管的事項，由各單位主管依例提出工作報告，此外也做了幾個重要決定。

黃國昌說明，包括要在中央黨部設立「司法正義工作小組」，主要是為了整個司法程序上的人權保障，以及如何防止檢察官違法濫權，成立一個以法律人為主，有黨內優秀同志、黨外對司法正義長期耕耘人士，目的不僅是聲援柯文哲在司法程序上遭遇到的種種政治追殺，更重要的是，要防止未來的台灣司法程序可以被政治力所介入、操作與左右，進而產生人權侵害等狀況。

黃國昌提及，第二點重要的是，昨（1日）柯文哲跟大家談話的影帶公開後，有非常非常多人申請線上入黨，導致線上入黨系統已經到達飽和上限，「我們對於昨天申請入黨的這麼多朋友，表達衷心的感謝，更歡迎大家一起加入民眾黨這個大家庭。」

黃國昌強調，民眾黨從來不是一個人，是一個團隊，這團隊為了讓台灣可以變得更好，相信這團隊的人會越來越多、陣容也會越來越壯大。

最後，黃國昌說，依照柯文哲昨天會議上指示，中央黨部開始籌劃黨主席改選的行政事宜，等到籌劃到一個階段，會正式提到中央委員會，成立黨主席改選的選舉委員會。

▼民眾黨代理主席黃國昌召開首場晨會後聯訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼民眾黨代理主席黃國昌召開首場晨會後聯訪。（圖／記者陳家豪攝）

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