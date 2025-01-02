綠批柯文哲與黨公職告別是「串證大會」　黃國昌嗆：要有基本閱讀能力

記者袁茵／台北報導

由於北檢質疑柯文哲仍是黨主席，恐有與其他證人串證可能，使柯文哲於1日擴大中央委員會議中請辭，由立院黨團總召黃國昌接代理黨魁，並與大批民眾黨黨公職道別。但民進黨台北市議員簡舒培質疑，柯跟證人共處一室，簡直是「串證大會」；而黃國昌2日受訪時批評「基本閱讀能力要有」，工作上接觸本來就不在限制範圍，且昨天會議全程錄音錄影，就是避免柯文哲被抹黑。

▲民眾黨於2025年1月1日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中請辭黨主席，並於會後向黨公職告別。（圖／民眾黨提供）

簡舒培1日晚間於臉書發文表示，柯文哲被起訴後以3000萬、7000萬兩度交保，北院就已附帶「除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人」的條件，按理來說，柯文哲除了同住的妻子陳佩琪之外，跟其他證人不會有什麼「必須」接觸的情況。

簡舒培提及，沒想到，柯文哲大喇喇地跑去主持民眾黨中央委員會議，並當場辭去黨主席，會後也上演跟黨公職一一告別的戲碼，而參與這場會議的，就包括柯案證人周榆修、許甫、陳智菡、黃瀞瑩、吳怡萱等，柯甚至還跟黃瀞瑩開玩笑說「你是轉被告還是證人」。

簡舒培指出，北院法官給予善意，讓柯文哲在起訴後重獲自由，只是法院顯然低估了柯文哲目無法紀的程度，不僅公然違反交保的附帶條件，直接跟一群證人同室暢談，「簡直是串證大會！」

而接下代理黨主席的黃國昌於2日早上7時30分在中央黨部召開首場晨會，並且於會後受訪。針對柯文哲昨與黨公職告別的畫面，被簡舒培質疑是與證人串供？黃國昌表示，「這些還沒有去看法院裁定就急著潑髒水的人，我只有一點忠告，就是『基本的閱讀能力要有』。」

黃國昌指出，北院裁定很明確，工作上正常接觸本來就不在限制範圍內，「且我們為避免柯文哲繼續遭到這樣抹黑，昨天會議全程錄音錄影，討論的就是只有工作、黨務，完全不涉及現在正在進行當中的司法程序內容。」民眾黨是個有制度的政黨，且是個會追尋台灣民主法治原則的政黨。

黃國昌批評，「那民進黨不管是議員或側翼，如果欠缺基本閱讀能力，就急著出來潑髒水的話，所反映出來的，只是民進黨見獵心喜、繼續在政治追殺柯文哲而已，對台灣社會不會帶來任何正面影響與價值。」

▼民眾黨代理主席黃國昌召開首場晨會後聯訪。（圖／記者陳家豪攝）