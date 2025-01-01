柯文哲辭職也跟黨同在　陳世軒：相信黃國昌能將民眾黨「重整出發」

記者袁茵／台北報導

民眾黨1日下午進行擴大中央委員會議，黨主席柯文哲宣布請辭，推派立院黨團總召黃國昌接代理黨主席。民眾黨新北市黨部主委陳世軒表示，民眾黨因為柯文哲而開始，就算柯文哲辭掉主席，也會跟民眾黨同在，相信支持者都能理解柯的苦心與用心，跟著挺過難關，也相信黃國昌能將民眾黨重整再出發。

▲民眾黨於2025年1月1日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中請辭黨主席。（圖／民眾黨提供）

針對柯文哲今於擴大中央委員會議正式請辭黨主席，陳世軒1日晚間表示，相信對很多長期支持柯文哲的支持者來說，雖然不捨，但也得接受柯的決定，「現階段對柯文哲來說，是需要花更多的時間陪伴生病中的父親，盡到為人子的孝道」。

陳世軒提及，雖然柯文哲請辭，但這也是他不願因個人司法問題，影響民眾黨發展下，審慎評估做出的決定，「民眾黨因為柯文哲而開始，就算柯文哲辭掉主席一職，也會跟民眾黨同在，相信支持者都能理解柯文哲的苦心與用意，並且會跟著柯及民眾黨挺過這難關，外界也不需再興風作浪」。

陳世軒指出，柯文哲過去曾說過，要證明民眾黨不是一人政黨，如今由黃國昌接下代理主席，相信黃能將民眾黨重整再出發。

最後，陳世軒強調，民眾黨一直以來就秉持著「一個人走得快、一群人走得遠」，身為新北市黨部主委，此時此刻自己也會盡全力協助黨內發展，穩定黨內力量，「民眾黨沒時間內部分化、唯有團結對外，才能不負柯文哲所託、支持者的期待」。