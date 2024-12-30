台中男傳虐死貓！家中還有9隻　2幼貓「也有傷」動保處緊急帶走

▲台中市傳出一名年輕李男虐貓，動保處證實已經扣留貓屍，向警方告發。（圖／Facebook／虐待動物惡人整理）



記者許權毅／台中報導

台中市西屯區傳出虐貓案件，一名李男遭舉報持棍棒虐死貓咪，動保處接獲警方轉報後前往了解，立即扣留貓屍，並於李男家中發現另有2隻幼貓同樣有傷勢，緊急扣留帶回送醫。此外李男還有飼養7隻貓隻，將再依程序扣留。動保處表示，若貓屍經解剖確定有虐殺情況，將向警方告發，依法函送，處最高200萬罰金。

近日有民眾在臉書社團「虐待動物惡人整理」發文表示，20多歲李男住在台中市西屯區，疑似四處領養、收養貓隻，稱有多隻貓咪遭李男持棍子毆打，甚至有貓咪被打到全身骨折、吐血。

台中市動保處表示，28日接獲第六警分局西屯所轉報，有貓隻疑似遭到飼主虐待致死，隨即到派出所扣留貓屍，並將屍體送至台大動物法醫釐清死因，另外現場有2隻幼貓，也同樣有不明傷勢，已緊急扣留，送至動物醫院檢查傷勢。此外，該名飼主另有飼養7隻貓隻，動保處將依程序扣留，以保障動物安全及釐清動物是否有受傷情形。

動保處表示，初步清查應無違法繁殖情事，該飼主涉虐待、傷害動物死亡之刑事責任，動保處已向警方告發，全案若查證屬實，將依動保法函送，最高可處2年以下徒刑，併科新台幣20萬以上200萬以下罰金。