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嘉義工青服務隊2025首發關懷　捐衣物白米關懷弱勢兒少

▲▼ 嘉義工青服務隊元旦當天前往安仁家園關心弱勢孩童 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義工青服務隊2025年第一天就前往安仁家園關心弱勢孩童 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

救國團嘉義工青服務隊(以下稱嘉義工青隊)長期關注公益、推動弱勢關懷活動，2025年初更是趁著新年度開展之際，由會長熊千綺偕同夫婿林怡華、兒子林建廷及服務隊夥伴前往位在六腳鄉的安道家園，進行物資捐贈箱家園裡的孩子們表達關懷。

▲▼ 嘉義工青服務隊元旦當天前往安仁家園關心弱勢孩童 。（圖／記者翁伊森攝）

▲救國團嘉義工青服務隊會長熊千綺長期關注幼童、獨老等弱勢族群 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義工青服務隊元旦當天前往安仁家園關心弱勢孩童 。（圖／記者翁伊森攝）

▲救國團嘉義工青服務隊捐贈物資。（圖／記者翁伊森攝）

熊千綺表示，長期就關注孩童議題，也與身邊有人支持安仁家園等社福團體，原先預定要在耶誕期間探訪，適逢園區有活動因此順延至新年度的第一天，於是今(1日)邀集志工伙伴準備保暖衣物，營養品、白米、漂白水及牙膏等生活用品在園區進行捐贈，更由公益天使林建廷帶著飼養的球蟒，讓小朋友試著將蟒蛇放手臂、脖子，現場驚呼連連，尖叫聲四起，也成就一場另類的生命教育課程。

▲▼ 嘉義工青服務隊元旦當天前往安仁家園關心弱勢孩童 。（圖／記者翁伊森攝）

▲熊千綺兒子兒子林建廷帶著飼養的球蟒與孩子們互動。（圖／記者翁伊森攝）

林怡華更端出熬煮軟嫩的豬腳，搭配麵線以及燻雞切盤，新鮮熱湯讓孩子們吃的開心，也提前與孩子們一同圍爐、話家常，現場更準備了氣泡機製作飲料，也發放喜氣滿滿的氣球給孩子們，工青隊的夥伴們無不使出渾身解數與孩子們互動，現場笑聲不斷，相信在新年度讓園區孩子們感受社會溫暖。

▲▼ 嘉義工青服務隊元旦當天前往安仁家園關心弱勢孩童 。（圖／記者翁伊森攝）

▲熊千綺夫婿林怡華(圖右)準備拿手豬腳搭配麵線，以及志工伙伴們的精心餐點，讓現場小朋友吃的不亦樂乎。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義工青服務隊元旦當天前往安仁家園關心弱勢孩童 。（圖／記者翁伊森攝）

▲熊千綺的學弟主動帶氣泡機提供健康氣泡飲，蜂蜜及乳酸口味讓孩子們一杯接一杯。（圖／記者翁伊森攝）

安仁家園在社會大眾、善心人士的多方幫助下，目前安置0歲至18歲之兒童及少年共30人，主要協助收容照顧孤苦無依、家暴傷害之受虐、性侵兒童，或是許多弱勢家庭長期遭受失業、三餐不繼、喪親、失依或是貧窮加上隔代教養、照顧疏忽、婚姻衝突、高離婚率、經濟壓力、求助管道有限而受害的幼小或身心障礙子女。

 
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