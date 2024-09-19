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海端錦屏國小學童許願　救國團媒合公益團體逐一圓夢

▲救國團媒合公益團體逐一圓夢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲救國團媒合公益團體逐一圓夢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

救國團自民國107年起發起「愛‧分享」聚光計畫，希望能夠媒合社會的善心公益團體發揮愛心，幫助偏遠地區資源缺乏的學童順利爭取所需。救國團指出，小朋友可以許願之外，但必須透過引導學習的方式完成手工藝品作為禮物彼此進行交換。今年海端鄉「錦屏國小」獲選為聚光計劃執行學校，小朋友以創作的「流體畫」回報「中華三無差公益協會」的熱心善舉。

中華三無差公益協會理事長羅揚順表示，協會今年已經是第五年與台東縣救國團合作執行聚光計畫的圓夢活動，發揮協會「無差別對待、無私酬幫忙、無怨悔奉獻」的宗旨。台東縣救國團總幹事崔自傑指出，在縣議員張全馨嵐的推薦下，偕同救國團關山鎮團委會繼去年「加拿國小」後今年再次把愛送到海端鄉的「錦屏國小」，羅揚順理事長此次帶領委員幹部將認購心願禮物親自送交給錦屏國小35位學童。

崔自傑說，小朋友在藝文老師的帶領下創作出個人風格的「流體畫」，作品上除了書寫自己的族名外還有祝福的詞句。至於許下的願望則包括想要手錶、娃娃、運動球類、繪畫工具組等，其中陳同學許願是想要一顆足球；原來興趣是踢足球的他希望在日後能夠於足球場上發光發熱並成為國腳；有朝一日還想返回母校錦屏國小擔任足球教練，讓想要踢球的學弟、妹們也有機會和環境順利追求足球夢想。

台東縣救國團急難扶助委員柯秀容表示，救國團推動「愛‧分享」聚光公益計畫深受社會肯定，尤其此計畫目的不僅是號召社會大眾一起做公益，更希望參與計畫的偏鄉弱勢孩童，體認凡事沒有不勞而獲，需透過付出才能獲得回報的精神。崔自傑表示，救國團建立聚光計畫平台，希望持續為台灣栽種出更多公益森林，聚集社會良善的力量，讓更多需要幫助的人也能感受到適時的溫暖力量。

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