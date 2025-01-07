快訊／救國團解套！　立法院三讀登記旅館業「落日條款」再延5年

▲《發展觀光條例》部分條文修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

教師會館、救國團青年活動中心等實際經營旅館業務，卻不須進行相關登記與管理，遭一般旅宿業者抗議不公，立法院2015年三讀修正發展觀光條例，要求相關住宿場所需於十年內向地方主管機關登記，而該落日條款今年將到期，國民黨團提案修法延長「落日條款」，今（7日）院會對此案表決，最終在藍白人數優勢下，將該規定再展延五年至民國119年1月21日。

國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等住宿場所實際經營旅館業務，卻無須相關登記與管理，立法院於104年修法《發展觀光條例》第70條之2，要求「非以營利為目的且供特定對象住宿的場所而有盈利者」，向地方主管機關申請旅館業登記、領取登記證及專用標識，並於114年1月21日前完成登記。

由於該「落日條款」將於本月21日到期，仍有約55家特定業者尚待轉型，國民黨立委陳雪生等人提案展延5年，遭綠營批評是替救國團解套。民進黨立委李坤城就批評，當時修法已經延長10年，超過8成的特定機構都明確轉型，剩下的業者至今提不出轉型計畫，再延長五年、十年，一樣沒用，只是在打擊合法業者，應該依法辦理。

根據三讀條文，《發展觀光條例》第70條之2明定，於本條例中華民國104年1月22日修正施行前，非以營利為目的且供特定對象住宿之場所而有營利之事實者，應自本條例修正施行之日起10年，再展延5年至119年1月21日，向地方主管機關申請旅館業登記、領取登記證及專用標識，始得繼續營業。

▼《發展觀光條例》部分條文修正草案三讀，國民黨團立委合影見證。（圖／記者屠惠剛攝）



