救國團推動公益舉辦挽袖捐血活動　台東憲兵隊共襄盛舉

▲救國團推動公益舉辦挽袖捐血活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近來氣溫有逐漸下降的趨勢，連帶也影響民眾出門捐血的意願；即使目前各地醫療用血的供需還算平衡，但偶爾還是有出現部分血型的庫存量不足的問題。救國團特地在今年最後一個月號召熱心單位共同舉辦捐血活動，由於雙12是「憲兵節」，台東憲兵隊、台東縣後備憲兵荷松協會也共襄盛舉，用不一樣的方式提前慶祝。

關山鎮救國團在今年即將邁入尾聲規劃辦理年度第二次捐血活動，包括縣議員陳宏宗、縣議員楊清順、臺東縣救國團、十大傑出青年魏瑞廷、關山鎮農會、海端衛生所、台東邯鄲堂、初鹿尚宸行、林思宏醫師、台東憲兵隊等單位合作辦理，除了提供豐富的紀念品外，救國團另還有摸彩加碼回饋活動讓捐血人挑戰手氣。

台東捐血站長江宜勳表示，台東地區每個月預估醫院機構需求的用血量大約是1400至1600袋左右。江宜勳鼓勵只要有符合捐血條件的捐血人，每滿兩個月可以捐250毫升或滿三個月可捐500毫升。江宜勳表示，因應社會「高齡化」的現象，六十五歲至七十歲必須經醫師判斷血液中的理學狀況決定；每年必須由醫師檢查一次，而且每次要捐血時還要先抽血檢測合格者才可以。

活動召集人關山鎮救國團會長周福安表示，瞭解捐血中心部分的血型目前呈現黃燈警示狀態，特地聯繫熱心單位團體作伙來做公益；現居桃園的黃淑靖返鄉得知有捐血活動立馬來挽袖捐250毫升，琳琅滿目的紀念品顯得相當開心直呼「捐血促進新陳代謝有益健康還有一堆禮物，真的是太物超所值了！」

▲救國團推動公益舉辦挽袖捐血活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）