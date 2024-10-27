花蓮救國團72週年團慶　徐榛蔚盼開創新局持續為社會服務

▲花蓮縣救國團27日假吉安國小辦理「慶祝救國團成立72週年團慶暨義工表揚大會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為慶祝救國團成立72週年，並感謝所有義工的無私奉獻，花蓮縣救國團27日假吉安國小辦理「慶祝救國團成立72週年團慶暨義工表揚大會」，縣長徐榛蔚到場勉勵，活動除表揚長期投入社會公益的義工外，並呼籲社會大眾持續關注弱勢群體，發揮互助精神。

花蓮縣長徐榛蔚表示，救國團成立72週年了，我們常說人生七十才開始，救國團歷經這麼多個年頭，辦理相當多的活動，包含青年活動、新住民生活輔導，甚至是結合地方政策的活動，然而因著社會脈動不斷地往前，要如何開創新視野、開創新格局，這對於救國團這麼龐大的組織系統是個挑戰，相信救國團會以嶄新的面貌持續為社會來服務。

徐榛蔚說，縣府乃至於中央政府在訂定新政策的時候，都會辦理地方研討或是論壇，她認為，對於挖掘青年需求及社會需求，救國團可以透過辦理地方研討或是論壇來汲取基層聲音，成為救國團往前推進的方向之一，進而發展出花蓮縣救國團獨有的方向，讓更多青年及民眾參與。

「一日救國團，終身救國團」今日活動集結來自花蓮縣救國團之團友們，出席貴賓包含立委傅崐萁辦公室主任李松年、花蓮縣議員韓林梅、鍾素政、魏嘉賢、李正文、花蓮市長魏嘉彥、秀林鄉長王玫瑰、救國團花蓮縣團委會總幹事李林耀埜、主委鄒永宏、指導委員楊政道、李麥、胡毓恩、楊奇峰、王富大、徐享達、林麗娟及地方仕紳等人到場。