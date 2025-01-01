花蓮台灣好行「郵輪式公車」受歡迎　即起抽號搭車...杜絕搶位

▲▼花蓮台灣好行郵輪式公車沿途停靠著名景點，受到民眾熱烈歡迎。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升旅客旅遊品質，花蓮縣政府將於1月1日起於花蓮轉運站創新提供自助抽號服務，並制定相關乘車抽號使用規則，率先全台打造公開、透明且公平的台灣好行郵輪式公車乘車數位化服務。

縣府表示，為振興花蓮觀光，日前交通部觀光署公佈新制，1月1日至10月31日將繼續提供補助，持續推動持電子票證免費搭乘台灣好行郵輪式公車路線（303B、C、D ／304）遊花蓮。因應年節及寒假將近，為讓觀光人流轉運更順暢，元旦起提供自助抽號搭車服務，將讓民眾搭乘台灣好行郵輪式公車更便捷，同時提供VIP席位限量搶訂。

花蓮縣政府表示，自去年6月1日起至12月31日推出政策以來，吸引大批遊客前來搭乘，讓花蓮轉運站的人潮絡繹不絕；過程花蓮轉運站搭配觀光署及配合各路線營運的客運業者的相關規定，以公告及現場服務說明乘車規則；仍有不少旅客到現場才發現早無名額向隅或為搶位而造成現場排隊秩序混亂的狀況。縣府因此與台灣好行相關單位召開協調會議研商乘車秩序，會議中達成決議，由花蓮轉運站提出台灣好行郵輪式公車創新自助抽號服務，讓乘車服務更具公平效率。

▲▼1月1日起於花蓮轉運站創新提供自助抽號服務，並制定相關乘車抽號使用規則。

自114年1月1日起，台灣好行郵輪式公車(303B、C、D/304)路線於花蓮轉運站搭乘時將率先實施抽號乘車服務，為確保抽號名額將先扣除各客運業者網路售票數量後為現場排隊座位餘額；花蓮轉運站將配合各家業者前一日下午統計提供餘額，公佈於花蓮轉運站及「Hualien Yo真行」官網；場站內將提供Kiosk自助抽號機設置，於花蓮轉運站營業時間上午五點開放抽取當日班次登車號碼牌。

縣府進一步說明，為確保公平，每人每次限抽1張號碼牌，順利抽到號碼牌之旅客需於發車前30分鐘持號碼牌回現場等候叫號登車，如叫號三次未到者，即視同放棄。

為提升公共運輸智運服務，台灣好行303B、C、D「縱谷花蓮線」路線也將於「Hualien Yo真行」官網（https://www.hly.tw/)開賣VIP席位，每日僅限量開放5個名額，凡提前預訂一日遊與半日遊VIP全票席位，可享專屬座位，無需與其他旅客在花蓮轉運站排隊等候，還可另獲贈精美小禮品(濕紙巾、330ml瓶裝水、花蓮特色名店點心)及東大門夜市人氣排隊名店-甜一口蕃茄蜜糖葫蘆(市價80元)、排隊名店弘宇蛋糕之商品(市價達250-300元不等)，歡迎民眾多加利用「Hualien Yo真行」官網進行線上訂購。

此外，「Hualien Yo真行」官網除了提供套票購買的服務外，還透過異業結合，串聯花蓮縣內花蓮縣內所有食、宿、遊、購、行相關的店家規劃完整的套票，以智慧交通的方式提升花蓮的觀光量能與服務品質，如欲瞭解更多最新優惠訊息請隨時關注「Hualien YO真行」官網、花蓮MaaS粉絲團，或洽服務電話03-8900388。

