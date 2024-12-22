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高鐵11月「日均運量22.4萬」創通車新高　座位搶到爆氣！明年增班

▲▼台灣高鐵公司入選「全球百大永續企業」，全球排名第9、亞太排名第1。（圖／高鐵）

▲高鐵11月日均運量創通車以來新高。（資料圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

疫後高鐵運量快速復甦，加上票價仍維持18年前水準凍漲，根據最新統計，高鐵11月日均運量達22.4萬人次，創通車以來最高，由於近日自由座爆氣搶座糾紛頻傳，甚至有商務艙旅客險擠不進去車廂，高鐵除將增開全車自由座臨時加班車因應，明年擬每周增班10班。

高鐵運量頻創新高，由於年底各地經常舉辦大型活動，旅運需求旺盛，根據最新統計，高鐵11月進站和出站日均量皆達22.4萬人次，比去年同期成長7.1%，且全台12車站皆出現成長趨勢。

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其中苗栗站日均量成長最多，出站人次成長14.08%、進站人次成長12.91%，南港站和彰化站日均量成長也超過10%。此外，進出站旅客最多三大車站分別為台北站、台中站和左營站。

台灣高鐵公司分析，高鐵運量之成長，與經濟成長、區域產業發展、人口遷徙、城際運輸市場競爭情勢等因素有關，由於Covid-19疫情後，經濟與產業發展熱絡、都會區人口持續向外遷徙擴散，因此造成高鐵運量明顯成長，2024年11月之日均運量為通車以來最高。

▲▼高鐵,台灣高鐵,月台,月台門,旅客。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵11月日均運量創通車新高。（資料圖／記者李姿慧攝）

由於高鐵旅客量頻創新高，近期也發生不少搶座糾紛，今年3月有自由座無座旅客佔用對號座，遭高鐵人員勸導，未料佔位乘客竟與保全發生肢體衝突；今年12月8日自由座也爆發搶位亂象，一女子往男童倒水，遭媽媽潑水回擊，鬧上警局；近日也有民眾攜帶大件行李買了4張商務艙車票，因當天旅客爆滿，高鐵開放部分車廂站票，大量旅客擠商務艙門口，讓他險進不了車廂。

高鐵公司也擬定增班和臨時加班車應變，台灣高鐵公司表示，高鐵現行車隊規模仍有增班空間，台灣高鐵公司將定期檢視供需狀況，適時啟動常態增班及短期增班，並檢視自由座車廂配置數；此外，車站也會視現場需求增開全車自由座臨時加班車。

另高鐵預計明年每周擬增班10班，運能提升0.9%；115年再增加11班，運能提升1%；新購12組新車116年過後陸續到位，未來尖峰每小時可開出9班次，運能增加3成。

此外，台灣高鐵公司也表示，高鐵自由座乘載率較高的區間主要為板橋到新竹間，不過近日少數糾紛係導因於乘客間的溝通問題，並非因車廂擁擠所產生。台灣高鐵呼籲乘客間如有爭議，請保持理性溝通，並由列車組員協處。

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