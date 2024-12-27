公路客運6871明年元旦停駛　台灣好行新增路線延續服務

▲台灣好行溪頭線新增大里霧峰路線，圖為溪頭線B線於2022年間通車情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

觀光大縣南投的「台灣好行」共計有16條路線，居全台縣市第一；縣政府表示，台灣好行溪頭線即日起再新闢途經大里、霧峰的6883C路線，每日提供往返各1班車以服務民眾。

縣府指出，溪頭為中部地區民眾健行吸收芬多精的好去處，而台中市大里、霧峰2區民眾原可透過公路客運6871前往溪頭及杉林溪，但因人力短缺等因素，該線將於114年1月停駛，因此與台中市政府、交通部觀光署、公路局臺中區監理所和南投監理站等單位合作，爭取由南投汽車客運股份有限公司、彰化汽車客運股份有限公司、員林汽車客運股份有限公司聯營的台灣好行溪頭線，增闢經大里霧峰的路線，獲核定為公路客運6883C，已於12月25日正式上路。

縣長許淑華表示，公路客運6883C每日上午7時由台中市干城站出發後，行經第三市場、大里及霧峰市區（省農會、仁愛醫院、青年高中、霧峰高農、霧峰、省議會），隨後上國道三號、下竹山交流道，前往該縣車籠埔斷層保存園區、竹山工業區、鹿谷農會（可轉接麒麟潭、鳳凰谷鳥園）和溪頭，下午3時50分由溪頭站返回；遊客若要前往杉林溪，也可以在溪頭轉乘公路客運前往。

縣府觀光處表示，為慶祝南投躍居為全台好行路線總數之冠，官方臉書粉絲頁樂旅南投推出抽獎活動，凡於指定貼文按讚、留言，即可獲得抽獎資格，獎品涵蓋食宿遊購行等品項：有泰雅渡假村優惠、九九峰動物樂園入園券、半山夢工廠門票、微熱山丘鳳梨酥、台灣麻糬主題館鮮果大福、南投智遊卡、彰化客運好行套票等；縣府年底還將舉辦清境跨年活動，也邀請大家搭乘台灣好行清境線前往，歡度低碳樂活的遊程。