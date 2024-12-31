5交通新制「機車改管沒認證明起最高罰3萬」　鄉鎮強風告警3月試辦

▲機車排氣管改裝要認證並納檢，元旦上路。（資料圖／嘉義縣政府提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部5項交通新制114年元月起陸續正式上路，包括元旦起台灣好行免費或半價及台灣觀巴遊花蓮1折、機車排氣管改管列登記檢驗項目、放寬外籍學生來台實習期間，以及明年3月試辦鄉鎮尺度「陸上強風特報燈號」資訊，明年第二季開通「行動郵局App」的「乘車碼」服務。

觀光景點接駁優惠 台灣觀巴遊花蓮1折

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為鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，自114年1月1日起至10月31日止，「台灣好行」持電子票證(含行動支付)免費搭乘花蓮路線，其他路線享半價優惠；「台灣觀巴」花蓮地區套裝行程1折優惠，其他地區享2人同行1人免費優惠方案；配合「台灣觀光100亮點-環島月月PARTY」活動之當月主打縣市，將按季推出台灣觀巴旅遊套裝行程加碼3折優惠。

交通部預估，「台灣好行」、「台灣觀巴」分別可達550萬人次及7.3萬人次搭乘。

機車排氣管改管認證納檢 違規上路最高罰3萬

交通部表示，配合環境部推動排氣管噪音認證從源頭管理，自114年1月1日起，將機車排氣管納為應至公路監理機關辦理變更登記項目。交通部公路局補充，113年已修正發布「道路交通安全規則」附件15，機車更換非原型式排氣管，應使用經環境部噪音管制認證且能對應該機車型式之排氣管，並將自114年元旦起列為定期檢驗項目。

根據規定，未來使用非環境部認證排氣管，將可依《道路交通管理處罰條例》處以900元至1800元罰款，並通知進行臨時檢驗。另若改管未認證且違規上路，製造違規噪音，累犯可持續加倍裁罰，最高上限3萬元。

觀光旅宿業外籍生來台實習時間 放寬為學制1/2

自114年1月1日起實施「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，將旅宿業申請外國籍學生來臺實習許可期間，放寬為學制的1/2。交通部觀光署表示，較原本依經濟部「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」申請許可期間最長僅1年更具彈性，有助未來人才延攬。

試辦鄉鎮尺度「陸上強風特報燈號」 明年3月起試辦

交通部氣象署表示，將自114年3月起於官網等多元管道提供鄉鎮尺度「陸上強風特報燈號」資訊，以更加細緻的預警資訊供各界決策使用。

「行動郵局App乘車碼」可搭車 114年第二季上路

為落實智慧公共運輸服務政策，中華郵政公司表示，預計114年第2季在「行動郵局」App之錢包功能開通「乘車碼」服務，將行動支付應用場域擴大至搭乘交通運輸工具上，提升便民服務。