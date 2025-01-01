邁向卓越新起點！雲林元旦升旗+健走　200元旦寶寶現身

▲雲林縣「2025年元旦升旗活動」以「雲林經驗邁向卓越 」為主題，由縣長張麗善率縣府團隊與土庫鎮長陳特凱率領的公所團隊齊心合辦健走。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣「2025年元旦升旗活動」於今（1）日在國立土庫高級商工職業學校盛大展開，以「雲林經驗邁向卓越 」為主題，由縣長張麗善率縣府團隊與土庫鎮長陳特凱率領的公所團隊齊心合辦，以實際行動表達對雲林這片土地以及國家的熱愛，並祈願縣運昌隆、人民平安健康，擁抱新希望，迎向更美好的未來。

▲雲林縣「2025年元旦升旗活動」特別規劃邀請元旦出生的縣民到場與縣長一起慶生。（圖／記者王悉宇翻攝）

縣長張麗善表示，2025年回到自己的故鄉和母校舉辦元旦升旗活動，現場同慶的鄉親中有許多小學弟小學妹，還有同為元旦寶寶的元旦壽星，意義格外不同，非常感動。今年特別規劃邀請元旦出生的縣民到場與縣長一起慶生，報名並到場的元旦壽星可獲贈精心準備的限量客製元旦生日禮，成功號召近二百名的元旦壽星到場，有剛滿週歲的萬寶龍寶寶和雙胞胎姐妹花，各年齡層的壽星齊聚一堂，溫馨又逗趣，滿滿的節慶氛圍。

▲土庫商工樂儀隊。（圖／記者王悉宇翻攝）

行政處處長簡明欽表示，開場由土庫商工樂儀隊、雲林縣雲揚社區童軍團、土庫國中及馬光國中兩校運動員代表，超過兩百位學子列隊進場並領唱國歌，充滿青春氣息。升旗結束後，接著是「水岸步道元旦健走」，並於土庫順天宮前劃設紅線，讓民眾象徵性跨越紅線，寓意邁向卓越的嶄新一年，鼓勵民眾以健康的第一步迎接新挑戰。

縣長張麗善指出，2025年全國運動會即將在雲林舉行，所以特別讓可愛的全運會吉祥物雲寶弟、雲寶妹登場熱舞，與民同樂。此外，縣府加碼準備限量一元復始祝福禮卡現場發放，並親手贈予祝福，也為增進在地商圈共好，再加碼發放限量土庫好COOL商圈50元兌換券，現場持手機登入雲林幣APP並掃描活動QR碼，皆可獲500枚雲林幣獎勵，讓鄉親都感受到滿滿的新年祝福。

▲雲林縣「2025年元旦升旗活動」以「雲林經驗邁向卓越 」為主題，由縣長張麗善率縣府團隊與土庫鎮長陳特凱率領的公所團隊齊心合辦。（圖／記者王悉宇翻攝）