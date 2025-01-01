圖輯／全球接力跨年！2025煙火照亮夜空　澳洲12分鐘絢爛火光打頭陣

▲台北101以「Team Taiwan Champion」為主題，燃放長達6分鐘的跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉睿涵／編譯

隨著2025年的到來，39個不同時區的人們都陸續迎來新年，氣勢磅礴的璀璨煙火也在眾人的倒數聲中照亮世界各地的夜空。太平洋島國吉里巴斯共和國（Republic of Kiribati）的聖誕島（Christmas Island）是首個迎接新年的島嶼，而紐西蘭第一大城奧克蘭（Auckland）則是首個喜迎2025年的主要城市。

之後，澳洲雪梨歌劇院及港灣大橋等著名地標會陸續燃放新年煙火，而夏威夷、美屬薩摩亞（American Samoa）和美國的幾個離島則是最後迎接2025年的地方。以下是ETtoday新聞雲整理各個地標的煙火秀。

▲澳洲是首批迎接2025年的城市之一。（圖／VCG）

▲日本比台灣提前1小時迎接新年。（圖／路透）

▲香港在維港兩岸舉行長達12分鐘的「香港跨年倒數2025除夕煙花音樂匯演」迎接新年。（圖／VCG）

▲杜拜哈里發塔以標誌性的煙火秀歡慶新一年的到來。（圖／VCG）

▲法國巴黎凱旋門的跨年煙火。（圖／VCG）

▲德國柏林布蘭登堡門上煙火跨過勝利女神雕像。（圖／VCG）

▲倫敦的大笨鐘敲響新年鐘聲後，英國在泰晤士河畔發射超過1.2萬發煙火點亮夜空。（圖／VCG）