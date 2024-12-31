雲林四湖章寶宮彩繪待修復　地方盼補助通過再現文化榮光

▲雲林縣四湖鄉章寶宮曾邀請國內已故彩繪巨匠陳壽彝彩繪，獲公告為縣定古蹟。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣四湖鄉章寶宮曾邀請國內已故彩繪巨匠陳壽彝彩繪，且已50年歷史，因此獲公告為縣定古蹟。縣府亦於建物上蓋「鋼棚」保護近10年；縣府文觀處表示，4月底送文化部修復工程補助計畫，文化部9月請縣府待年底中央地方創生計畫公布後，修正提案計畫提升地方文創產業效益，將盡速修改完成後再送中央申請補助。

廟方主委吳默深表示，廟體2013年便出現漏水、屋瓦滑落等情形，地方便討論修復計畫，但因建築保護在即，2017年縣府先行在正殿上方加蓋鋼棚保護。吳默深強調，當地都殷切期盼修復進度能向大家報告，甚至希望趕緊啟動修復，如此也能保護國寶大師的作品，實不希望陳壽彝絕美的彩繪因此消失。

▲雲林縣四湖鄉章寶宮2017年由縣府先行在正殿上方加蓋鋼棚保護。（圖／記者王悉宇翻攝）

縣府文觀處表示，2022年文化部補助176萬加上縣府自籌共220萬元進行細部規劃設計，今年4月底送文化部修復工程補助計畫，文化部9月請縣府俟年底中央地方創生計畫公布後，修正提案計畫提升地方文創產業效應益，將配合進程盡速修改完成後再送中央申請補助。

章寶宮奉祀天上聖母，建廟於1974年，廟方在1978年邀請陳壽彝針對廟體彩繪，從三川殿至正殿共140幅作品，是全國保留其作品數量第二多廟宇，也因此在2016年獲縣府公告為縣定古蹟，極具文化價值。

▲雲林縣四湖鄉章寶宮曾邀請國內已故彩繪巨匠陳壽彝彩繪，獲公告為縣定古蹟。（圖／記者王悉宇翻攝）