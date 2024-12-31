文化資產守護進行式　雲林虎尾糖廠煙囪修復評估

▲今年0403大地震，虎尾糖廠已停用超過20年煙囪頂部遭震斷。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

虎尾糖廠今年0403大地震，已停用超過20年煙囪頂部遭震斷，不少民眾也關心修復進度，盼能有文資身分保護。縣府文觀處表示，已於4月提報為古蹟，經追蹤審查會議，結論為「列冊追蹤」。文化部文資局表示，後續將繼續關注相關進度及適時提供行政、法規解釋等各項協助。

虎尾糖廠表示，大地震過後便針對2煙囪進行盤點，尚在運行的煙囪4月份已針對其鏽蝕等問題修補，另斷裂部分也於日前將頂部鐵鏽殘留部分磨平，以免造成危險。現在正由結構技師進行安全結構評估，待報告後再進行後續討論。

台糖公司砂糖事業部虎尾糖廠煙囪共有2座，1907年建造、隔年正式啟用，高45公尺、直徑約5公尺，其中1座至今仍在運轉中，遭強震震毀的煙囪已停用23年，頂部約15公尺結構斷裂。不過曾躲過二戰美軍轟炸煙囪，實際上不具「文資身分」，此次強震後也讓許多民眾、文史工作者擔憂百年記憶是否將不存，盼能給予身分保護其重要價值。

雲林縣府文觀處表示，今年4月有民眾提報為古蹟，於5月辦理文化資產價值評估現勘暨列冊追蹤審查會議，結論為「列冊追蹤」，並建議以整體場區為範圍「聚落建築群」為未來登錄類別。並指出，目前文化資產審議會已於12月13日召開，決議「持續列冊追蹤」。有關煙囪部分，台糖公司也在會議中表示，現尚在營運使用，將朝向維持現況及加固補強方式處理。

文化部文資局說明，目前雲林縣政府已經依法辦理相關程序，尊重審議結果，後續將繼續關注相關進度及適時提供行政、法規解釋等各項協助。

▲今年0403大地震，虎尾糖廠已停用超過20年煙囪頂部遭震斷。（圖／記者王悉宇翻攝）