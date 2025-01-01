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雲林縣榮欣志工獻愛心　歲末為獨老居家打掃環境過新年

▲榮欣志工隊歲末年終為長者清理環境感動服務，尤其定期到家中關懷及協助年長獨居年長榮民(眷)送醫及送餐義舉，實在是令人感佩。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲榮欣志工隊歲末年終為長者清理環境感動服務，尤其定期到家中關懷及協助年長獨居年長榮民(眷)送醫及送餐義舉，實在是令人感佩。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣榮服處關懷弱勢年長榮民(眷)居家環璄衛生及健康，歲末年終之際由副處長蔡榮源代表處長偕同社區志願服務張育賢組長、榮欣志工及替代役前往身心障礙及低收入戶弱勢遺眷林媽媽家中關懷，並進行居家環境清理並致贈家樂福禮券等服務，希望遺眷媽媽們能過個乾淨舒適的新年。

副處長蔡榮源表示，服務區內有很多年邁獨居榮民(眷)，平時雖有社區志願服務組長及榮欣志工協助進行生活環境的維護，在年節前夕還是需要深度清理，特別利用新曆年前動員榮欣志工打掃清理，並叮囑服務組長們在關懷訪視時特別提醒榮民(眷)要注意氣溫變化，保重身體，並注意用火及使用瓦斯、電暖器安全，農曆春節前如有領取較多的現金，更要防範詐騙，遇有陌生人連絡或來訪，應即時通知社區服務組長協助。

▲榮欣志工隊歲末年終為長者清理環境感動服務，尤其定期到家中關懷及協助年長獨居年長榮民(眷)送醫及送餐義舉，實在是令人感佩。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲榮欣志工隊歲末年終為長者清理環境感動服務，一句貼心問候就能讓長輩們感受社會溫暖，是相當有意義活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

此次協助志工居家打掃感動服務高水志工督導表示，志工夥伴們一大早就依約如期集合，一同前往弱勢榮民(眷)家中，針對客廳、廚房、廁所前前後後迅速分工打掃清理，藉由環境清潔整理，讓長輩提前感受新年氣氛，能為長者盡一份心力讓長輩們有舒適環境、一句貼心問候就能讓長輩們感受社會溫暖，是相當有意義活動，同時讓自己更加珍惜身邊家人與長輩。

雲林縣榮服處處長姚辰蕙表示，榮欣志工隊為長者清理環境感動服務，服務成效屢獲肯定，多次獲得輔導會績優榮欣志工隊表揚殊榮，尤其定期到家中關懷及協助年長獨居年長榮民(眷)送醫及送餐義舉，實在是令人感佩。榮服處也藉此優良善行，呼籲社會大眾一起來響應，為社會上的弱勢族群貢獻心力，使社會更能夠祥和、美好。

▲榮欣志工隊歲末年終為長者清理環境感動服務，尤其定期到家中關懷及協助年長獨居年長榮民(眷)送醫及送餐義舉，實在是令人感佩。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲榮欣志工隊歲末年終為長者清理環境感動服務，尤其定期到家中關懷及協助年長獨居年長榮民(眷)送醫及送餐義舉，實在是令人感佩。（圖／記者王悉宇翻攝）

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