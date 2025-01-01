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劍湖山2025「888秒璀璨時刻」　400無人機共舞滿山花火照亮夜空

▲劍湖山世界跨年煙火。（圖／記者王悉宇攝）

▲劍湖山世界跨年煙火。（圖／記者王悉宇攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林劍湖山世界遊樂園2025跨年煙火係亞洲唯一將煙火架設在摩天輪主體的跨年盛會，以璀璨奪目的視覺饗宴點亮夜空。「劍湖山2025超越快樂摩天輪跨年煙火秀」以400台無人機與千米環繞式「滿山花火」共同打造888秒的驚艷時刻，讓現場觀眾驚呼連連，沉浸在喜悅與感動中。

晚會於18時許熱鬧登場，主持人沐妍、顥文 開場，以SOUL BEAT 專業舞蹈團、曼斯特專業舞蹈團、星動力娛樂 SHOW CASE以精彩舞蹈表演掀開序幕，緊接著Zi、王相文、球球、ZX芷軒、陳忻玥、李杰明、米亞若、麗小花、董育君、KNI9HT BEAT、T.Rock 高定言、KIRE凱爾等多位藝人一波接一波的精彩表演引爆現場氣氛。雲林縣副縣長謝淑亞與劍湖山世界董事長尤義賢親臨現場，與數萬民眾一同倒數迎接2025年。

▲劍湖山世界跨年煙火。（圖／記者王悉宇攝）

▲劍湖山世界跨年煙火，「好夢幻！」歡樂氛圍瀰漫整個園區。（圖／記者王悉宇攝）

當夜空中響起「5、4、3、2、1！」的倒數聲，400台無人機同步升空，在星空中拼出「Happy 2025」與笑臉圖案，搭配絢爛煙火齊發，閃爍光芒交織出一幅震撼心靈的美麗畫面，滿山花火環繞劍湖山，猶如流星雨般綻放，驚艷視覺與聽覺的雙重享受。

▲劍湖山世界跨年煙火。（圖／記者王悉宇攝）

▲劍湖山世界跨年煙火滿山環繞園區。（圖／記者王悉宇攝）

絢麗奪目的煙火秀與無人機燈光藝術完美結合，引發現場觀眾驚嘆不已，不少人直呼「太美了！」、「好夢幻！」歡樂氛圍瀰漫整個園區，感動的情緒在煙火與笑聲中達到高潮。劍湖山世界表示，這場888秒的跨年煙火秀不僅象徵著對新年的美好祝福，更期盼帶給遊客滿滿幸福與快樂，成為2025年最難忘的跨年回憶。現場民眾紛紛拍照打卡，記錄這場星光閃耀的夢幻夜晚。

▲劍湖山世界跨年煙火。（圖／記者王悉宇攝）

▲劍湖山世界跨年煙火888秒的跨年煙火秀不僅象徵著對新年的美好祝福，更期盼帶給遊客滿滿幸福與快樂。（圖／記者王悉宇攝）

▲劍湖山世界跨年煙火。（圖／記者王悉宇攝）

▲劍湖山世界跨年煙火，「好夢幻！」歡樂氛圍瀰漫整個園區。（圖／記者王悉宇攝）

▲劍湖山世界跨年煙火。（圖／記者王悉宇攝）

▲劍湖山世界跨年煙火，引發現場觀眾驚嘆不已，不少人直呼「太美了！」。（圖／記者王悉宇攝）

▲劍湖山世界跨年煙火。（圖／記者王悉宇攝）

▲劍湖山世界跨年煙火，歡樂氛圍瀰漫整個園區，感動的情緒在煙火與笑聲中達到高潮。（圖／記者王悉宇攝）

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