台中跨年35萬人海「魚貫散場」！盧秀燕省話模式6字祝賀

▲台中跨年施放完焰火，大量人潮離場。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中跨年晚會於中央公園舉行，湧入逾35萬累積人潮，市長盧秀燕與韓星輝人一同倒數，盧極簡短致詞「台中『蛇』麼都讚」祝賀新年，與民眾一同欣賞180秒焰火。另外，麗寶樂園跨年演唱會同樣熱鬧，主辦單位估算有10萬人潮，現場有鼓鼓呂思緯、蕭秉治壓軸一起倒數迎接2025年。

盧秀燕繼前年10字祝賀「哈囉2023萬兔水啦！」，去年更省8字「幸福台中、龍賺大錢」，今年直接「省到底」，只說6字「台中『蛇』麼都讚」，讓年輕歌迷一片讚賞。

▲台中跨年施放180秒焰火。（圖／記者許權毅攝）



台中市政府《2025台中蛇現幸福》跨年晚會有韓星輝人、告五人、蔡健雅、高爾宣、玖壹壹、芒果醬、血肉果汁機開唱，許多歌迷早在外頭排隊多日搶位，今日15時開放入場後，立刻湧入第一排搶位。

▲台中市政府昨日23時50分二度發出警報。（圖／記者許權毅攝）



市府統計，自玖壹壹開唱時，人潮約有5.5萬人，約在22時，有24萬人流湧入中央公園附近，場內因有6.3萬人固定停留，市府為了防止踩踏，發出緊急警報，管制入口，要求民眾往中科路上第二現場觀看。23時50分左右，二度發出警報，要求民眾別再進入，主持人喊出人潮有33萬，官方計算有35萬。

▲麗寶樂園園區內跨年演唱會，也湧入10萬人潮。（圖／記者許權毅翻攝）



麗寶樂園同樣在園區內舉行跨年演唱會，有魏如萱、邱鋒澤、美秀集團、鼓鼓呂思緯、蕭秉治等人輪番演出，和人氣LINE FRIENDS明星熊大、兔兔一起倒數迎接2025年，現場有10萬人潮。

麗寶樂園說，跨年焰火此次邀請連續6年的國慶焰火設計師黃泰，設計以「烏托邦」為主題的300秒焰火秀，靈感源自麗寶樂園渡假區的美麗地景，藍色焰火象徵馬拉灣水上樂園的流動暢快，橘色落葉焰火代表著麗寶落羽松草原的遼闊壯盛，最後以彩虹牆焰火象徵美好烏托邦的到來。