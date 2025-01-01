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宗教團體敲響2025跨年鐘聲　黃偉哲祝福民眾「蛇宓隆發」

▲台南市長黃偉哲31日晚間子時一刻（23時15分）親至中西區四聯境老古石集福宮，與佛教會旻慧理事長及天主教林吉男主教一同敲響跨年鐘聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲31日晚間子時一刻（23時15分）親至中西區四聯境老古石集福宮，與佛教會旻慧理事長及天主教林吉男主教一同敲響跨年鐘聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲31日晚間子時一刻（23時15分）親至中西區四聯境老古石集福宮，與佛教會旻慧理事長及天主教林吉男主教一同敲響跨年鐘聲，各響應宗教團體也在台南各地齊同敲響鐘聲，鬥陣一起、聲振台南，讓鐘聲從台南出發，飄揚台灣、遠播世界。立委林俊憲、議員沈震東及陳怡珍也到場共襄盛舉。

▲台南市長黃偉哲31日晚間子時一刻（23時15分）親至中西區四聯境老古石集福宮，與佛教會旻慧理事長及天主教林吉男主教一同敲響跨年鐘聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，文化首都台南也被譽為宗教之都，宗教場所是在地居民情感交流、凝聚向心力的信仰中心。民間宗教團體自2019年發起敲鐘祈福活動迄今邁入第6年，今年約有200間宮廟寺及教會等跨宗教團體共同響應，因為敲鐘象徵和平及心靈平靜，讓個人乃至城市社會更為祥和，感謝大家共同敲鐘為台南祈福，他也祝福市民朋友在即將來臨新年「蛇宓隆發」。

民政局表示，今日參與響應的宗教團體包含天主教、基督教、佛教及道教等跨宗教派別，許多宗教團體也別出心裁的準備各式活動，共同發起者之一的「集福宮」則是安排別具意義的玩具展分享、演唱節目及布袋戲等活動。另外創始者之一的「聚福宮」則是邀請日本新住民為大家導覽五條港歷史文化。

▲台南市長黃偉哲31日晚間子時一刻（23時15分）親至中西區四聯境老古石集福宮，與佛教會旻慧理事長及天主教林吉男主教一同敲響跨年鐘聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民政局說明，今晚「敲鐘祈福」活動遍地開花，安溪寮天主教聖家堂、東門巴克禮紀念教會等邀請信眾禱告敲鐘迎接2025；喜樹萬皇宮、柳營代天院、學甲中隆宮、善化東嶽殿、北門東隆宮等或有聘請樂團演奏、備有湯圓供參加者品嘗，寓意「吃甜甜過好年」；盤古藥皇廟、西港保安宮、開基信安宮、山上天后宮、安定保安宮及學甲慈濟宮等則是準備金幣、福袋等禮物給參與民眾，充分展現「一廟埕一舞台」多元而豐富的宗教文化，讓台南跨年更顯溫馨。

 

▲台南市長黃偉哲31日晚間子時一刻（23時15分）親至中西區四聯境老古石集福宮，與佛教會旻慧理事長及天主教林吉男主教一同敲響跨年鐘聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）
民政局長姜淋煌指出，台南為眾神之都，宗教信仰自由且多元豐富，市長黃偉哲感謝各宗教團體共同支持宗教優質化政策，本次跨年敲鐘祈福活動串聯上百間宗教團體共襄盛舉，以鐘聲代替鞭炮聲，迎接嶄新的開始，為新的一年祈求平安順遂、福運滿滿。

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