快訊／跨年晚會+阿妹開唱加持　北捷今運量280萬人次創今年新高

▲台北捷運市政府站今擠滿跨年人潮。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

今（31日）是2024年的最後一天，由於跨年適逢平日，加上有跨年晚會、大巨蛋辦演唱會等活動，讓運量創下今年新高。根據台北捷運公司統計，截至31日晚間11點20分，台北捷運全線運量已達到280萬人次創下今年新高，突破今年原本的260萬人次紀錄。

根據北捷統計，截至31日晚間11點，捷運全線運量已達257.5萬人次，較去年跨年平均運量增加70.2萬。市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站等台北市政府周邊4站，運量達19.6萬人次，較去年跨年同期運量增加約0.2萬人次，接著到11點20分時，北捷全線運量已達到280萬人次創下今年新高。

今年台北市除了既有的跨年晚會外，還因為開放大巨蛋舉辦非體育賽事活動，多了演唱會的人潮。繼天王周杰倫之後，天后張惠妹搶下跨年檔期，一路舉辦演唱會到31日，要與歌迷粉絲一同跨年，創造美好回憶。

為此，台北捷運公司不敢大意，板南線（藍線）自31日傍晚5點起，以最短班距2至3分鐘提供服務；大巨蛋演唱會散場時，松山新店線最短班距5分鐘，並彈性加開班次至人潮紓緩為止。

另外，為分散大巨蛋演唱會人潮，台北市政府今年首度實施，台北捷運2025年1月1日0點至6點，持電子票證、單程票從綠線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的乘客，可享不限站數當趟車資免費優惠。

▲北市府前跨年晚會，男子團體ENERGY演出。（圖／記者黃克翔攝）