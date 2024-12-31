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快訊／韓星輝人降臨台中！超誠意半小時演唱　現場湧24萬人海

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲人氣韓星輝人登場，引爆台中跨年晚會高潮 。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中跨年晚會今晚在中央公園舉行，現場人潮21時45分左右達到高峰，已經突破20萬人湧入，22時達到24萬，市府緊急發出警報，入口實施管制，不得再進入會場。人氣韓星輝人（Whee In）在22時45分左右登台，一連串組曲總計半小時演出，第一首就演唱〈Water Color〉讓現場歌迷嗨翻，並用中文說「你好，很高興認識你」引起粉絲尖叫。

▲輝人。（圖／台中市政府提供）

▲▼輝人今晚登台開唱半小時。（圖／台中市政府提供）

▲輝人。（圖／台中市政府提供）

【相關報導】快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！中央公園「已滿」防踩踏管制

台中市今晚氣溫僅15、16度左右，大批民眾不畏寒風，到場歡慶新年。市府統計，19時左右人潮約5.5萬人，20時左右已經達到10萬人次，21時左右就已經達到14萬，22時飆上24萬人。市府表示，流動人流超過20萬，內部停留人數達到中央公園滿額9成（6萬3千人），實施管制。

▲▼ 台中跨年晚會。（圖／記者許權毅攝）

現場照片顯示，整座中央公園球場都擠滿人潮，越夜越熱鬧。壓軸將由金曲天團告五人登台，一同倒數跨年，現場也將施放180秒高空璀璨焰火秀。

▲▼台中跨年。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中跨年已經湧入24萬人潮，內部停留6.3萬人。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中跨年。（圖／台中市政府提供）

台中市長盧秀燕將在23時57分上台致詞，近年盧秀燕以「省話一姊」風格，簡短致詞，讓市民能專心看演唱、焰火，獲得一致好評，去年跨年只用8字說「幸福台中、龍賺大錢」，今年會不會再創「省話」紀錄，也令人相當好奇。

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