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心之融宇宙能量中心募集20萬善款　協助南投偏鄉贈新年能量春聯

▲「心之融宇宙能量中心」利用會員大會為南投家扶中心募集善款。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲「心之融宇宙能量中心」利用會員大會為南投家扶中心募集善款。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「心之融宇宙能量中心」第四屆第二次會員大會於12月中旬展開，另由創辦人Guru Tai舉辦「能量春聯」公益活動，並號召會員們一同慷慨捐助南投家扶中心、募得20萬元善款，用愛和行動協助偏鄉需求。

南投家扶指出，國際身心靈發展協會與心之融宇宙能量中心創辦人Guru Tai自2017年起，在專業課程推動之餘，也帶領學員與會員一同做公益：曾率隊前往印度、尼泊爾等地，捐錢、捐物資、開設免費公益靜心課程、免費能量祝福，幾年之下累計超越百萬餘元，幫助數千百個兒少及其家庭。

▲「心之融宇宙能量中心」利用會員大會為南投家扶中心募集善款。（圖／南投家扶中心提供）

Guru Tai今年特別選擇「舍」與「福」作為二0二五年能量春聯的主題字，並設計每位會員專屬能量春聯，為會員們在新年注入滿滿能量、平順安康。

南投家扶主任李雅婷也認同該中心推廣的「能量學」，表示家扶同仁長期透過家庭訪視，提供弱勢及創傷家庭心理支持及輔導，而有身心健康的專業人員才有最佳品質專業服務，故承諾將落實在團隊帶領日常、持續關照助人工作者身心健康，創造友善工作環境，也感謝Guru Tai及其與會會員看見社會缺口、共同助貧。

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