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「臺灣尚勇」春聯免費領！蔡其昌公布全台236個公開索取點　時間曝

▲「臺灣尚勇」春聯發放地點全台236處公布。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

▲「臺灣尚勇」春聯發放地點全台236處公布。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

記者閔文昱／綜合報導

中華隊日前在2024年世界12強棒球錦標賽中勇奪冠軍，在原本不被看好的情況下，一路過關斬將，感動的故事撼動全台。為此，中華職棒大聯盟會長、立法委員蔡其昌特別印製28萬份「臺灣尚勇」的春聯，並將在27日同步開放全台236個公開索取點開放民眾索取。

蔡其昌24日在臉書公布全台236個春聯發放點，表示2024年11月24日是台灣球迷永遠會記得的一天，當天晚上，無論身處社區、高樓、全台各角落，甚至遠在東京巨蛋的台灣人，都緊緊團結為台灣隊集氣加油，直到拿下世界冠軍的那一刻，大家一同落下眼淚。

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▲中華隊勇奪冠軍，創下台灣在棒球三大賽的最佳戰績。（圖／轉自CPBL中華職棒FB，下同）

▲中華隊勇奪冠軍，創下台灣在棒球三大賽的最佳戰績。（圖／轉自CPBL中華職棒FB）

蔡其昌說，這28萬份「臺灣尚勇」春聯不僅是對12強賽冠軍的紀念，也是對這首團結國人的應援曲的致敬。他感謝全台灣各位朋友、網友、店家、服務處提供的領取點，讓大家都可以方便領取，並期望國家能夠繼續「勇」下去。

首發活動將於12月26日（四）下午5時30分在台中市南屯區水安宮廣場進行，而全台同步發放則是在12月27日（五）上午起，位於全國236處領取點免費索取，每人限領2張，送完為止。為避免撲空，蔡其昌建議民眾先致電領取點詢問剩餘數量再出發。

公開索取點如下：

▲「臺灣尚勇」春聯發放地點全台236處公布。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

▲「臺灣尚勇」春聯發放地點全台236處公布。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

▲「臺灣尚勇」春聯發放地點全台236處公布。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

▲「臺灣尚勇」春聯發放地點全台236處公布。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

▲「臺灣尚勇」春聯發放地點全台236處公布。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

▲「臺灣尚勇」春聯發放地點全台236處公布。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

▲「臺灣尚勇」春聯發放地點全台236處公布。（圖／翻攝自Facebook／蔡其昌）

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