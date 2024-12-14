　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

退休教師夫婦撫養遲緩身障兒　南投家扶中心表揚資深寄養家庭

▲南投家扶中心舉辦南投縣寄養家庭授證典禮。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲南投家扶中心舉辦南投縣寄養家庭授證典禮。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

洪姓國小退休教師和其妻加入寄養家庭的行列已有18年，共照顧過17名寄養孩子，夫妻倆在寄養服務上盡心盡力，從未放棄過任何一位孩子；家中目前照顧的2名寄養孩子，都有身心障礙及發展遲緩的議題，洪爸爸幾年前退休後，更全心投入生活照顧、療育接送或是遊戲陪伴。像是一個大玩偶陪著孩子上山下海、無微不至地呵護他們成長茁壯。

南投家扶中心指出，2位寄養孩子情緒起來時，常哭天喊地、在地上打滾，或不斷摔玩具發洩怒氣，但洪爸爸總是耐著性子在旁陪伴、讓孩子把慢慢宣洩完情緒，再給他們一個擁抱；在其溫暖而耐心的陪伴下，2名孩子漸漸建立起親密的連結和關係，對他們而言，彷彿有洪爸爸在，這個世界就沒什麼好擔心的。

▲南投家扶中心舉辦南投縣寄養家庭授證典禮。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶中心為表揚像洪爸爸這樣的寄養家庭及其對寄養孩子的無私奉獻，12月8日在草屯鎮九九峰動物樂園辦理「2024年南投縣寄養家庭授證暨表揚典禮」，肯定他們在寄養服務中辛苦的陪伴與付出；接受資深表揚的「淑芳媽媽」已有16年經驗、照顧過5個孩子，5人因原生家庭狀況不同，安置期有長有短，但淑芳媽媽都一視同仁、將這些經歷當作是陪孩子進行或長或短的旅行，希望他們在旅程中感受到「家」也可以是充滿呵護與滋養的地方。

▲南投家扶中心舉辦南投縣寄養家庭授證典禮。（圖／南投家扶中心提供）

淑芳媽媽分享曾在他家待了11年的「小凱」，雖在國小高年級時轉換到機構安置，但因他本身無家可歸，在她心中，小凱就是自家去外地讀書的孩子，迄今每逢寒暑假仍會去接小凱回家，讓他知道只要「媽(她)在，家就在」。

南投縣社會勞動處長林志忠表示，目前全縣共有39戶寄養家庭，另有6戶正在審核中的新進家庭，今年度共有73位寄養兒童少年接受寄養服務，但社會上還有許多受虐失依兒少需要照顧；南投家扶中心與縣政府呼籲年齡在25歲以上、教育程度國中以上、有育兒經驗、穩定住居所，且願意參加培訓的愛心家庭，加入寄養家庭的行列，詳請可洽承辦單位南投家扶中心049-2222080。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／尹錫悅遭彈劾　韓東勳嘆：我盡力了！
酷炫「宣布暫離台灣」！　機場狂鬧烏龍
快訊／尹錫悅遭彈劾　韓憲法法庭迅速動作
最凍時間點曝！　冷空氣三連擊「下周還會更強」
快訊／尹錫悅遭彈劾　共同民主黨魁李在明發聲了
球迷問FA去哪？詹子賢幽默回應了
快訊／南韓「代理總統」韓悳洙緊急下令：全軍加強警戒！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東關山自行車道飄起果香味　草莓園即日起開放採果

退休教師夫婦撫養遲緩身障兒　南投家扶中心表揚資深寄養家庭

屏東縣長治鄉繁昌村、滿州鄉港口村長補選　吳秋燕、楊秀蘭當選

田野洋溢童趣！集集鎮食農教育拔蘿蔔　探索美味之源

3年86件森林火災　林業分署演訓提升滅火技能

焢窯同+星空電影院　嘉義市花海節接駁人龍1公里

要去議員服務處泡茶！屏東男騎自行車跌倒　警急救援

雲林縣府攜手雲科大　完成校園周邊步道與建設升級

2024大寮紅豆花田季開跑　紅豆飄香花海滿田野

台南善化圖書館攜手南消四大　消防小英雄我最夯

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

東籃戀破局..張立東喊：擴大經營！　Yuri.一粒.李雅英..7女神夢幻聯動

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

台東關山自行車道飄起果香味　草莓園即日起開放採果

退休教師夫婦撫養遲緩身障兒　南投家扶中心表揚資深寄養家庭

屏東縣長治鄉繁昌村、滿州鄉港口村長補選　吳秋燕、楊秀蘭當選

田野洋溢童趣！集集鎮食農教育拔蘿蔔　探索美味之源

3年86件森林火災　林業分署演訓提升滅火技能

焢窯同+星空電影院　嘉義市花海節接駁人龍1公里

要去議員服務處泡茶！屏東男騎自行車跌倒　警急救援

雲林縣府攜手雲科大　完成校園周邊步道與建設升級

2024大寮紅豆花田季開跑　紅豆飄香花海滿田野

台南善化圖書館攜手南消四大　消防小英雄我最夯

悍動希望公益棒球營　富邦6球星組成教練團

看表演一半爆炸！泰國節慶活動遭「手榴彈攻擊」　釀4死54傷

通緝犯被逮！身上抄出喪屍煙彈　家裡還有600公斤牛樟、紅檜

揭穿廖福特蓋違建！　徐巧芯收「鄰居」送花籃讚：感謝揭露真面目

台東關山自行車道飄起果香味　草莓園即日起開放採果

陳傑憲12強變更帥　李宗賢看中華隊奪冠很光榮

黃小柔找網紅拍劇對方開人民幣　爆出網紅界獻身內幕

冷氣團來襲！他連偷7熱水器變賣　民眾想洗澡沒熱水氣炸了

模範人夫「竟砸百萬包養茶妹」　同遊歐洲看極光！妻見真相崩潰

唐綺陽揭示1星相威力驚人　世界充滿抓馬感：告別上一個時代

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

地方熱門新聞

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

基隆行人違規要抓了　明年起開罰500

雲林虎尾暖心菜田　免費蔬菜採摘傳遞愛與分享

陳柏清與12強情蒐成員黃耀毅齊返母校中興高中

台南北區撿菸蒂競賽仁愛里1勇奪冠軍

南消六大攜手郭綜合醫院辦防災共識營

媒體最新民調最近一年市民快樂度台南市為六都第一

「吉伊卡哇」1／25降臨愛河

新加坡學生體驗讚賞原民之美

嘉義水上聖誕節主燈「水上之光」

2025龍崎光節：空山祭門票開賣！

蘭都健走重健康南消二大隊宣導顧平安

翻轉古蹟修復工程印象台南工地圍籬成藝術平台

愛幼幼兒園43週年校慶聖誕童趣園遊會

更多熱門

相關新聞

南投縣累計46農友獲友善石虎農作授證

南投縣累計46農友獲友善石虎農作授證

農業部林業保育署南投分署與生物多樣性研究所合作，日前舉辦「社區林業成果與友善石虎農作標章授證」活動，與民眾分享綠色保育的成果；其中除友善石虎農作面積已超過85公頃，南投縣仁愛鄉松林社區發展協會因獲評為該分署112年特優社區，獲頒2萬元獎金。

南投家扶舉辦年度園遊會歡慶55週年

南投家扶舉辦年度園遊會歡慶55週年

南投家扶舉辦才藝學習成果展

南投家扶舉辦才藝學習成果展

75位南投青年志工參加好點子計畫獲授證

75位南投青年志工參加好點子計畫獲授證

新北家長會長授證大會　侯友宜感謝打造三安校園

新北家長會長授證大會　侯友宜感謝打造三安校園

關鍵字：

南投家扶寄養家庭授證

讀者迴響

熱門新聞

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

手機接飯店USB孔「跳出超毛通知」　解釋曝

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

LINE一口氣公開「4項新功能」

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

水逆要結束了！12星座「最新一周運勢」出爐

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況：已交代遺言

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面