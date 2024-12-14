退休教師夫婦撫養遲緩身障兒　南投家扶中心表揚資深寄養家庭

▲南投家扶中心舉辦南投縣寄養家庭授證典禮。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

洪姓國小退休教師和其妻加入寄養家庭的行列已有18年，共照顧過17名寄養孩子，夫妻倆在寄養服務上盡心盡力，從未放棄過任何一位孩子；家中目前照顧的2名寄養孩子，都有身心障礙及發展遲緩的議題，洪爸爸幾年前退休後，更全心投入生活照顧、療育接送或是遊戲陪伴。像是一個大玩偶陪著孩子上山下海、無微不至地呵護他們成長茁壯。

南投家扶中心指出，2位寄養孩子情緒起來時，常哭天喊地、在地上打滾，或不斷摔玩具發洩怒氣，但洪爸爸總是耐著性子在旁陪伴、讓孩子把慢慢宣洩完情緒，再給他們一個擁抱；在其溫暖而耐心的陪伴下，2名孩子漸漸建立起親密的連結和關係，對他們而言，彷彿有洪爸爸在，這個世界就沒什麼好擔心的。

南投家扶中心為表揚像洪爸爸這樣的寄養家庭及其對寄養孩子的無私奉獻，12月8日在草屯鎮九九峰動物樂園辦理「2024年南投縣寄養家庭授證暨表揚典禮」，肯定他們在寄養服務中辛苦的陪伴與付出；接受資深表揚的「淑芳媽媽」已有16年經驗、照顧過5個孩子，5人因原生家庭狀況不同，安置期有長有短，但淑芳媽媽都一視同仁、將這些經歷當作是陪孩子進行或長或短的旅行，希望他們在旅程中感受到「家」也可以是充滿呵護與滋養的地方。

淑芳媽媽分享曾在他家待了11年的「小凱」，雖在國小高年級時轉換到機構安置，但因他本身無家可歸，在她心中，小凱就是自家去外地讀書的孩子，迄今每逢寒暑假仍會去接小凱回家，讓他知道只要「媽(她)在，家就在」。

南投縣社會勞動處長林志忠表示，目前全縣共有39戶寄養家庭，另有6戶正在審核中的新進家庭，今年度共有73位寄養兒童少年接受寄養服務，但社會上還有許多受虐失依兒少需要照顧；南投家扶中心與縣政府呼籲年齡在25歲以上、教育程度國中以上、有育兒經驗、穩定住居所，且願意參加培訓的愛心家庭，加入寄養家庭的行列，詳請可洽承辦單位南投家扶中心049-2222080。