旅宿不提供一次性備品！2025新制懶人包　781萬人要多繳健保費

▲821萬人健保自付額調整。（示意圖／記者洪巧藍攝）

生活中心／綜合報導

明天就是2025年，許多新制攸關你我的荷包，包括因應基本工資調漲，健保費也隨之調整，約有781萬人要多繳健保費。另外，旅宿不再主動提供一次性備品，業者違規最高處6000元罰鍰。其他還包括，機車駕訓補助最高領3800元、文化幣加碼發放等、5類癌症公費篩檢擴大對象以及新冠Novavax JN.1疫苗開打等。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

民生消費》

[廣告]請繼續往下閱讀...

●基本工資調漲

由現行每月基本工資2萬7470元，調整為2萬8590元；現行每小時基本工資183元，調整為190元。行政院已依此調整建議核定，並自明年1月1日實施。

每月最低工資調升後，預估約有189.5萬名勞工（本勞152.7萬人，外勞36.8萬人）受惠；每小時最低工資部分，預估約有67萬名本國勞工受惠。

勞保費：

基本工資明年調漲至2萬8,590元、勞保費率為12.5%，勞工每月負擔保費為715元、雇主每月負擔為2,502元、政府負擔為357元；也就是說，在勞保費用方面，明年勞工每月增加56元、雇主每月增加195元、政府每月增加27元。【完整新聞】

健保費：

因應明年最低工資調漲，健保費也隨之調整，影響眷屬在內共計821萬名投保對象，其中屬於最低一級投保薪資者約811萬人，有771萬人平均每人每月須多繳健保費21元，40萬人則可以少繳，1年可增加約53億元健保收入。另外，薪資高者則約有10萬多人，平均每人每月增加831元，此部分預估每年健保收入增加33億元。【完整新聞】

●軍公教調薪

行政院表示，軍公教明年起調薪3％，是自2018年來第4度調薪，實質薪資提升14.7％。另外，中央機關約僱人員、工友及約用人員之月薪調整至不低於最低工資1.1倍（約3萬1,449元）。

▲行政院公布2025元旦新制。（圖／行政院提供）



●國民年金保險費率調整

國民年金元旦起保險費率由10%調整為10.5%，扣除政府全額補助的低收入戶、重度以上身心障礙者與長期參加勞保而無意願繳納國保保費者，實際受影響人數約239萬人，平均每月多繳39元，其中又以一般保險人200萬人為最大宗，月繳保費增至1,245 元，比先前增加59元。



●基本生活費、免稅額調高

財政部公告113年度每人基本生活所需之費用金額為21萬元，較112年度增加8000元，民眾於114年5月申報113年度綜合所得稅時適用。會計師精算，育有2名子女的4口之家可望省稅6500元。【完整新聞】

行政院指出，調高2024年基本生活費用及2024年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得、身心障礙、幼兒學前、房屋租金支出特別扣除額等減稅優惠，約687萬戶受惠，明年5月申報綜合所得稅時適用。

●營業稅起徵點調高

財政部修正發布「小規模營業人營業稅起徵點」，自2025年1月1日起，買賣業等銷售貨物業別起徵點由8萬元調高至每月銷售額10萬元；裝潢業等銷售勞務業別起徵點由每月銷售額4萬元調高至5萬元，預估受惠家數約12萬家，增加減稅利益約10.68億元。【完整新聞】

▲▼行政院公布2025元旦新制。（圖／行政院提供）

●租屋補貼擴大

原為4年專案的「300億元中央擴大租金補貼」，將延長至115年。113年度提出申請且符合資格者，中央將全數補貼，並於114年起擴大租金補貼戶數，由現行50萬戶提升至75萬戶。【完整新聞】

●文化幣擴大發放

文化部自112年起發放文化禮金，113年常態化發放擴大對象為16到22歲，每人領取文化幣1200點。而為了讓文化向下扎根，明（114）年除了維持原發放，文化部加碼推出13到15歲試辦計畫，每人發給600點，也就是從國中起就能透過文化幣進行藝文體驗。【領取步驟一次看】

●青春動滋券開放領取

教育部體育署於明年1月1日上午10時起開放領用114年度青春動滋券，凡16歲至22歲的民眾可至動滋網領取500元青春動滋券，抵用於「做運動」、「看比賽」相關服務合作店家。



醫療健保》

●公費流感疫苗開放全民接種

疾管署表示，為提升疫苗接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益，自明年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止。

疾管署呼籲，公費流感疫苗開放全民開打前，請65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群儘快接種疫苗，以儘早獲得保護力，保障自身的健康。

●新冠Novavax JN.1疫苗開打

疾管署表示，為能提供不適合接種mRNA疫苗者接種COVID-19疫苗，今年共採購20萬劑Novavax JN.1疫苗，經參考各國接種建議，並經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)討論，自明年1月1日起，提供滿12歲以上且尚未接種莫德納 JN.1疫苗者接種1劑，優先提供不適合接種mRNA疫苗者接種，以降低重症及死亡發生風險。

▲明年起開放接種Novavax JN.1疫苗。（圖／疾管署提供）



●擴大5類癌症篩檢

國健署1月1日起擴大5類癌症篩檢。

大腸癌： 篩檢年齡由原本的50歲至74歲，下修到45歲起可以篩檢，如果有家族遺傳病史的民眾，更下修到40歲至44歲可篩檢。

乳癌： 篩檢年齡從45至69歲放寬到40至74歲都可以做。

子宮頸癌： 篩檢年齡從30歲以上，放寬到25歲以上就可篩檢。

肺癌： 篩檢對象包含重度吸菸者與具家族史者。

*重度吸菸者

現行適用對象為50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年之重度吸菸者，明年將把吸菸史的包-年數降至20年以上。（包-年=平均每天吸菸包數＊吸菸年數。例如每天1包菸，共吸菸30年；或每天1.5包菸，共吸菸20年，皆為30包-年。）

*家族史

將下修篩檢年齡，從現行50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，男性門檻降至45歲，女性門檻降至40歲。

胃癌： 擴大全國45至74歲辦理幽門桿菌糞便抗原檢測。

▲明年癌症篩檢擴大實施。（圖／國健署提供）



●公費HPV檢測、國中男生接種疫苗

國健署明年陸續推出新增篩檢工具及服務，其中包含子宮頸癌篩檢升級，定期抹片配合HPV檢測，公費HPV檢測開放35歲、45歲、65歲女性適用；另外，國中男生明年9月起開始公費接種HPV疫苗。【完整新聞】

●公費成人健檢年齡下修

衛福部表示，成人預防保健服務適用年齡，下修到30至39歲每5年一次，給付金額由520元調升至880元。

●健保住院自付額調高

衛福部預告訂定草案，調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣5.1萬元，全年累計增為8.6萬元，預計明年元旦上路，初估影響1.08萬人，不影響經濟弱勢及重大傷病。【完整新聞】

●幼兒A肝疫苗新制

新生兒爸媽注意！疾病管制署宣布，幼兒常規A型肝炎疫苗接種時程自明年1月1日起調整，滿18個月及27個月分別接種1劑。疾管署副署長曾淑慧說明，將時程延後且間隔延長，主要是考量國際預防接種建議，讓疫苗能達到最佳效益；且這兩劑分別可以和其他幼兒常規疫苗一起接種，讓家長帶孩子打疫苗更方便。【完整新聞】

▲疫苗施打示意圖。（圖／記者洪巧藍攝）



交通觀光》

●機車改裝排氣管要經認證

改裝車擾民，交通部配合環境部修法，114年元旦起，改裝排氣管將列驗車項目，未使用經噪音認證排氣管，最重可吊銷牌照，上路遭取締也可罰900到1800元。【完整新聞】

另外，環境部說明，若噪音值超標，地方環保局可處1800至3600元罰鍰，並通知限期改善。根據現有規定，累犯最高可罰3萬元。

●機車駕訓補助最高領3800元

交通部公路局表示，機車駕訓補助計畫明年將持續辦理，經過機車駕訓者可領1300元補助。

另外，112年起實施的「駕訓2.0（考取駕照後安全駕駛訓練）」補助計畫，由專業的駕訓班教練帶領學員實際上路訓練，課程內容涵蓋機車常見事故原因，如變換車道、安全車距、內輪差、停讓行人以及無號誌路口等重要項目，每人額外再補助1200元。

明年起將再推出駕訓3.0，持學習駕照者參加駕訓可拿2500元補助。駕訓2.0跟駕訓3.0補助還可擇一請領。

●TPASS 2.0常客優惠

為鼓勵民眾使用公共運輸，交通部規劃推出中央版TPASS 2.0常客優惠，明年1月14日起開放民眾登錄TPASS會員，2月起針對搭乘達一定次數以上的常客，每月累計回饋優惠，另民眾若更換行政院版TPASS 2.0卡，再加碼增加回饋10%至明年底。詳情有待後續公布。

●觀光景點公共運輸續推優惠

為鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，觀光景點公共運輸接駁明年元旦續推優惠。交通部表示，自114年1月1日起至10月31日止，「台灣好行」持電子票證(含行動支付)免費搭乘花蓮路線，其他路線則享半價；「台灣觀巴」花蓮地區套裝行程1折優惠，其他地區2人同行1人免費。

另外，配合觀光「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動之輪值縣市，台灣觀巴旅遊套裝行程加碼3折優惠。

▲花蓮旅遊示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）



●禁用一次性旅宿備品

環境部公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規範旅宿業者不得提供容量小於180毫升的瓶裝沐浴乳、洗髮精、乳液等備品，應改為提供大瓶裝壁掛式沐浴用品；其他包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀等個人衛生用品，則鼓勵消費者自備，業者不主動陳列，但如果消費者忘了攜帶，仍可向業者洽取，預計全台有1萬4500家業者受影響，違者最高處6000元罰鍰。【完整新聞】

另外，觀光署表示，與環境部共同宣導「一次用旅宿用品限制使用」政策，以及經濟部合作向旅宿業說明節能設備補助申請方式等；同時也鼓勵旅宿業取得國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認（驗）證、證書或標章，提供80%以內的補助費用，最高可補助至10萬元。

●旅宿業外籍生聘僱期延長

觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來台實習祭出新制。交通部表示，旅宿業原本係依經濟部「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」申請外國籍學生來台實習，許可期間為6個月，期滿得再延長6個月。

交通部說明，觀光署於113年10月訂定「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，放寬許可期間為學制的1/2，訂於114年1月1日起實施。

▲旅宿一次性備品。（圖／記者蔡玟君攝）



其他》

●開徵碳費

台灣正式邁入排碳有價時代！環境部宣布碳費徵收費率，一般碳費起徵價每公噸300元，優惠費率A、B分別為每公噸50元及100元。環境部表示，將從114年1月1日生效，碳費徵收對象在115年5月時，就要依114年全年度的溫室氣體排放量計算並繳交碳費。【完整新聞】

環境部表示，預期碳費徵收對象為281家公司（共計500廠），預估到119年最多可減量3800萬公噸碳排。

●手機回收新制

為促進資源循環並提高舊手機回收率，環境部公告手機回收規定，要求手機製造、輸入及販賣業者要負起回收責任，讓手機回收後能再循環，期盼業者提出手機租賃或維修等循環服務，公告將在明年元旦實施。

環境部指出，從2026年1月1日以後，製造、輸入的手機需標示分類回收標誌，且要求手機品牌及販售業者除了在營業場所內設置廢手機回收設施，並在出入口標示回收方式，販售業者應配合製造業及輸入業者，執行廢手機回收工作，並採取適當銷毀或防範措施，避免洩漏廢行動電話儲存的個人資料，提供消費者回收後的優惠。【完整新聞】

●線上申換護照

外交部公布2025年1月1日起正式實施「有條件式線上申換護照」措施，並取消試辦期間對每日申辦人數的限制。

外交部說明，符合條件的民眾可以使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁線上申換護照，等待10個工作天後，即可攜帶收據及國民身分證親至指定的外交部領事事務局或辦事處領取新護照，歡迎符合條件的民眾多加利用。【完整新聞】

●滿10歲可「自動查驗通關」

移民署公告，放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，擴大使用對象。放寬資格如下，第一，有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統年齡自12歲以上調降至10歲以上；第二，身高限制自140公分以上調降至120公分以上；第三，開放無戶籍國民得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統。

▲行政院公布2025元旦新制。（圖／行政院提供）

●家貓強制寵登並植入晶片

農業部修正「公告指定犬為應辦理登記之寵物」，改為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，自114年1月1日起生效，也就是說，要強制執行；但是給予1年緩衝期進行宣導，從115年1月1日起開罰，若被查到沒有寵登，可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。【完整新聞】

●平台廣告實名制

打擊詐騙，數發部表示，平台的廣告實名制明年元旦起上路，規劃分階段進行，先從高風險廣告客戶開始進行廣告實名制，預期明年詐騙財損金額應會明顯下降。