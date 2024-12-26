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文化幣元旦上午8點發放！「3步驟領取、賺點數方式」看這裡

▲▼文化幣114年起加碼納入13-15歲國中生，每人發放600點，將在1月1日元旦上午8點開放領用。（圖／記者林育綾攝）

▲文化幣114年起加碼納入13-15歲國中生，每人發放600點，將在1月1日元旦上午8點開放領用。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部推出文化禮金「文化幣」，明（114）年起加碼納入13-15歲國中生，每人發放600點，將在1月1日元旦上午8點開放領用，今（26日）公布透過簡單3步驟方式領取，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」即可獲得使用，宣傳片還用最夯的「I人」、「E人」為話題吸引年輕人。

文化部113年起常態發給16-22歲青年每人1200點文化幣，1點等於1元消費金額，明（114）年除繼續發放外，特別推出試辦計畫，納入13-15歲國中生每人發放600點文化幣，在明年1月1日上午8點開放領用。

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為了宣傳文化幣，文化部今（26日）舉行啟動記者會，搶先播映短片《同學們！大膽的使用文化幣吧！》，內容特別用時下青年最夯的MBTI，以「I人」、「E人」融入話題，向在場13-15歲國中生展示文化幣各種多元豐富的用法；更邀請《大嘻哈時代2》冠軍歌手阿跨面也帶來震撼演出，嗨翻全場。行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠也共同宣布啟動。

▲▼文化幣114年起加碼納入13-15歲國中生，每人發放600點，將在1月1日元旦上午8點開放領用。（圖／記者林育綾攝）

▲為了宣傳文化幣，啟動記者會上邀請《大嘻哈時代2》冠軍歌手阿跨面演出，嗨翻全場。（圖／記者林育綾攝）

李遠也說明「文化幣」的緣起和演變，從疫情期間為了振興藝文產業推出「藝FUN券」，當時是以抽籤為主，引起全民關注；後來看到歐洲的文化政策，提供18歲青年成年禮，增加體驗藝術文化活動的機會，因此效法推出「文化成年禮金：文化幣」，在台灣執行的效果非常好。

李遠分享，有同學使用「文化幣」，一個暑假看了7部國片，又賺了不少點數；還有同學充分利用文化部加碼回饋的「邀請碼」機制來賺點數，竟然賺了2400點，因此鼓勵大家這次也是使用文化幣「越用越多」。

行政院副院長鄭麗君則提到，自己曾經是文化部的一份子，今天算是回娘家，看到文化幣推行和下修的政策很感動，也得知在文化幣推出後，為今年帶來了13億多的藝文消費，誠品書店年度報告也說閱讀年齡層增加了，因為文化幣的關係，開發並擴增了一批新的青年讀者。

文化部表示，感謝行政院的強力支持，催生文化幣114年下發至13-15歲試辦計畫，讓更多學生在經濟能力有限的情況下，仍能有機會接觸藝文活動，不僅可以培養興趣，也將為藝文產業帶來新一代的消費者。

▲▼文化幣114年起加碼納入13-15歲國中生，每人發放600點，將在1月1日元旦上午8點開放領用。（圖／記者林育綾攝）

▲文化幣114年起加碼納入13-15歲國中生，每人發放600點，回饋也將持續到明年。（圖／記者林育綾攝）

●文化幣領取資格

新年度的文化幣，只要出生日期在「民國92年1月1日～98年12月31日」的16-22歲青年，可領1200點文化幣。

出生日期在「民國99年1月1日～101年12月31日」的13-15歲青年，可領600點文化幣。

領取者為具中華民國國籍或符合資格的外國人士。文化部特別提醒，13-15歲除了涵蓋國中生以外，甚至有些13歲的國小六年級生也符合領取資格。

●文化幣領取步驟

114年1月1日上午8點起，符合資格的青年朋友即可透過簡單3步驟領取：
1.「手機下載文化幣APP完成註冊」
2.「點選領取文化禮金」
3.「輸入個人資料通過驗證」

完成3步驟即可立即領取、使用專屬文化幣，使用期限至114（2025）年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

●文化幣加碼優惠

今年推出的文化幣加碼優惠，包括國片結伴加碼送百點、表演藝術青年席位、獨立書店2點送1點等，還有消費達200點參加抽獎、用邀請碼賺點數，都持續到明年，並計畫帶來更多優惠活動。

有關「使用邀請碼賺文化幣點數」，只要找找身邊還有哪些人符合資格但未領取，使用自己的邀請碼，成功邀請2名新朋友領取，就可以獲贈30點，之後每成功邀約1名朋友，再贈10點，回饋無上限。文化部邀請青年朋友在元旦手刀加入藝文體驗行列，用文化幣豐富新的一年。

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