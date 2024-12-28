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最冷時刻要來了「今晚到明晨局部探7度」　氣象署曝元旦迎曙光機率

▲▼行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲這波強烈冷氣團今入夜到明天清晨最強，局部低溫探7度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團影響，今天(28日)清晨溫度偏低，不過強冷氣團最強時刻將在今天入夜到明天清晨，加上輻射冷卻加持，各地低溫探11到12度，局部可能有7到9度低溫。下周二、三為跨年夜和元旦，氣象署表示，受東北季風影響，雲量偏多，西部和東部要看到曙光機率低。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天受強烈冷氣團影響，各地清晨氣溫普遍偏低，白天北台灣整天偏冷，氣溫約13到15度，入夜後溫度下降更低；其他地區包括中南部或花東，白天高溫有16度到20度，入夜後到明天清晨是這波強烈冷氣團最強也是最冷時刻，明天清晨在輻射冷卻作用下，會有10度以下低溫，台南以北、宜蘭、花蓮會出現7到9度低溫。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

大陸冷高壓移動到南側後東移出海，但將帶來乾冷空氣，今天到下周一這三天晴朗穩定，僅東半部略有降雨，劉沛滕分析，明天和後天台灣為穩定天氣，僅東部有零星降雨，西部晴朗，白天氣溫略回升，可見陽光舒爽，但明天和下周一清晨輻射冷卻作用明顯，除西半部外，下周一清晨連東半部也會有輻射冷卻帶來低溫。

下周二將迎接下一波東北季風，劉沛滕指出，大台北、東半部雲量將變多，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島在下周二跨年這天會出現局部降雨；下周三元旦到下周五這三天，東北季風迎風面地區有降雨外，還有水氣從西南側移入中部和南部，造成元旦後到下周五中南部也可能出零星降雨，迎風面地區桃園以北、東半部也會有雨勢。元旦後三天整體水氣增加，會出現降雨，天氣不穩定，為濕涼天氣。

溫度趨勢方面，劉沛滕分析，今天北部白天氣溫約14到15度，一整天偏冷，中南部、花東16到20度，今晚冷氣團強度達最強，加上清晨輻射冷卻作用，各地低溫約11到12度，局部可能出現7到9度低溫，明天白天冷氣團減弱，下周一前為晴朗天氣，清晨有輻射冷卻影響。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，下周二跨年夜到元旦受東北季風影響，迎風面北台灣比較涼，夜間低溫15到16度，中南部16度，周二白天中南部略為高溫，周三白天中南部雲量增多，中南部高溫只剩20度，整天偏涼。

至於元旦迎曙光機率，劉沛滕表示，跨年夜迎風面地區包括北部、東半部雲量偏多，東半部要見到元旦曙光機率偏低，中南部在元旦仍有雲層從台灣西南部移到中南部上空，西半部雲量逐漸增多，整體要見到元旦曙光機率稍微低一些。

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