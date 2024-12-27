幼兒A肝疫苗新制！元旦起調整時程　「滿18個月、27個月」才接種

▲明年起調整幼兒A型肝炎疫苗接種時程。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新生兒爸媽注意！疾病管制署今（27）日宣布，幼兒常規A型肝炎疫苗接種時程自明年1月1日起調整，滿18個月及27個月分別接種1劑。疾管署副署長曾淑慧說明，將時程延後且間隔延長，主要是考量國際預防接種建議，讓疫苗能達到最佳效益；且這兩劑分別可以和其他幼兒常規疫苗一起接種，讓家長帶孩子打疫苗更方便。

曾淑慧說明，A型肝炎主要是經由食用受污染的食物、飲水或人與人或受汙染物品直接接觸及親密接觸而造成感染，接種A肝疫苗是最有效的預防措施。

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根據疾管署現行規劃，國內幼兒常規A肝疫苗接種時程原為滿12個月及18個月接種第1、2劑。而國際間疾病預防及接種建議，第1劑可於12至23個月接種，間隔6至12個月接種第2劑。

經提案衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，自114年1月1日起，幼兒A肝疫苗接種時程調整為滿18個月及27個月分別接種第1、2劑，並且建議第1劑可與五合一疫苗第4劑同時接種，第2劑則與日本腦炎疫苗第2劑一同接種（分開不同部位）。

曾淑慧指出，過去時程建議雖然符合國際建議間隔6個月，但實務上小朋友接種第一劑時卻可能因為生病等因素延後，第二劑又維持原時間接種，導致間隔少於6個月，影響效益。新時程因為可以和其他常規疫苗合併接種，一來可升接種率，同時降低A肝疫苗第1、2劑常發生接種間隔不足的誤失，保障幼兒免疫保護力。

疾管署表示，目前政府提供之幼兒公費A肝疫苗是由「財團法人寶佳公益慈善基金會」捐贈，接種1劑後，就有9成以上的保護力，完成2劑疫苗接種，可維持保護力達20年以上；整體接種率可達95%。

新制上路後，對於在114年1月1日以前已接種第1劑之幼兒，仍應間隔至少6個月至12個月完成第2劑，請接種單位留意接種間隔並協助民眾妥為預約，確保接種效益。

另預防A肝感染，除接種疫苗外，仍應採取相關防護措施如注意飲食飲水衛生，不生飲、生食，以及保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前正確洗手，注意環境衛生及清潔等，以確保自身與家人的健康。