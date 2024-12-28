強烈冷氣團還會更強「入夜急降溫剩7度」　元旦全台變天　

▲這波強烈冷氣團預計今入夜到明天清晨最冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團今(28日)入夜後變更強，今晚到明晨局部低溫下探7度，強冷空氣明天白天減弱，不過下周一清晨前仍有輻射冷卻作用帶來低溫；下波變天將出現在下周二，東北季風增強，跨年夜北東有雨，元旦水氣增多，降雨區擴大，全台天氣不穩定。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，受到強烈冷氣團影響，今天氣溫明顯偏低，因天氣晴朗，今入夜後強烈冷氣團冷空氣加強，加上輻射冷卻作用明顯，今晚到明晨是這波冷空氣最低溫時間點，中部以北普遍有11到12度，氣象署已對台南以北、宜蘭、花蓮、台東、金門發布低溫特報，可能有10度以下低溫機會，局部空曠地區、近山區平地局部低溫可到7到9度。

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這波強烈冷氣團預計明天白天減弱，不過劉沛滕表示，周日、下周一天氣晴朗，夜間有明顯輻射冷卻，明晚之後要留意夜間清晨輻射冷卻帶來低溫，日夜溫差大。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，劉沛滕說明，強烈冷氣團今晚到明晨影響最明顯，中部以北只有11到12度低溫，局部會更低一些；明天白天氣溫回升，可見陽光，高溫可到16到19度，天氣晴朗，夜間輻射冷卻作用明顯，明後天日夜溫差大。

至於今晚到明晨冷空氣是否直逼寒流等級，劉沛滕說明，寒流標準為台北氣象站出現10度低溫，目前台北預測低溫約11度左右，接近寒流標準，但還未達到，目前預測仍是強烈冷氣團等級；下周二東北季風影響，北台灣氣溫將再率先轉涼，中南部元旦雲量變多，後期全台天氣偏濕涼。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，劉沛滕表示，乾冷空氣移入，明天和下周一大致為晴朗天氣，下一波天氣變化和水氣移入預計在下周二跨年當天，下周二東北季風增強，迎風面大台北山區、東半部、基隆北海岸轉為局部降雨，雲量也會增多，中南部天氣穩定，預估跨年夜夜間會有雲系從西南邊移入，中南部下半天雲量增多。

下周三元旦和下周四仍受東北季風影響外，南方水氣從西南邊移入，降雨範圍變廣，基隆北海岸、大台北、中南部、東半部、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨，全台天氣不穩定，其中元旦水氣多，為濕涼天氣。下周五、下周六南方雲系水氣略減少，迎風面桃園以北、東半部受東北季風影響為主，南部、中部以北山區有零星降雨。