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手機回收新制元旦上路　業者須「協助銷毀個資、提供優惠」

▲舊手機回收開跑。（圖／彰化縣環保局提供）

▲環境部公告舊手機規定，業者要負起回收責任，未達標且未改善最高罰15萬元。（圖／彰化縣環保局提供）

記者許敏溶／台北報導

為促進資源循環並提高舊手機回收率，環境部今（26日）公告手機回收規定，要求手機製造、輸入及販賣業者要負起回收責任，讓手機回收後能再循環，期盼業者提出手機租賃或維修等循環服務，公告將在明年元旦實施，希望2026年能達成15%的循環率目標，業者未達要求且隔年仍未改善，最高可處15萬元罰鍰。

智慧型手機年年推陳出新，台灣每年銷售約500萬支手機，手機零件含有許多化學元素，回收能減少大量新材料開採及減少碳排，但我國目前回收率僅約12%。環境部表示，超過5成民眾將舊手機閒置在家，沒有拿出來回收，原因包括不知道回收點、缺乏回收獎勵，以及擔憂個資外洩。

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環境部今天公告「應執行廢行動電話回收、循環服務與標示分類回收標誌之業者範圍及其他應遵行事項」，主要內容是從2026年1月1日以後，製造、輸入的手機需標示分類回收標誌，且要求手機品牌及販售業者協助負起回收責任，除了在營業場所內設置廢手機回收設施，並在出入口標示回收方式，販售業者應配合製造業及輸入業者，執行廢手機回收工作，並採取適當銷毀或防範措施，避免洩漏廢行動電話儲存的個人資料，提供消費者回收後的優惠。

環境部指出，為了讓手機回收行動能持續推進，且納入手機回收及手機租賃、舊機買回或維修等服務，提倡手機回收及循環使用，從2026年起，相關業者應提報前一年度手機循環率年度執行成果報告，要求循環率應達15%以上，若未達成，應提改善計畫，隔年仍未達成，將依照資源回收再利用法規定，處以3萬至15萬罰鍰。

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