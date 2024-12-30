2025年濕涼開場「元旦曙光難現」　連2天全台有雨

▲跨年夜迎東北季風，元旦和周四南方水氣移入，2025年將在濕涼中開場。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(31日)是跨年夜，東北季風增強，北部和東北部早晚轉涼，不過降雨不多，僅東半部、恆春半島有零星雨，元旦和周四南方移入水氣增多，各地降雨機會高，將在濕涼中迎接2025年。至於迎曙光機會，氣象署表示，因各地雲量多，看到曙光機率偏低。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天跨年夜東北季風增強，水氣增多，不過明天屬於雲量增多，降雨沒特別多，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨，晚上中南部山區也有降雨；北部、東北部早晚較涼，低溫約14到18度，白天苗栗以北、宜花約18到19度，其他地區約21到25度。

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▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，周三元旦和周四東北季風減弱，南方雲系北移，氣溫不會明顯回升，元旦降雨區為基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島和西半部山區，有局部短暫雨，其他地區也零星雨；周四降雨比較多，各地降雨機率高，其中東北部有局部較大雨勢機會。

周五第二波東北季風增強，張承傳表示，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，南部和中部以北山區也有零星雨，這波東北季風影響時間比較長，將持續到下周一(6日)，強度更強，不過預報上仍是東北季風等級。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，周五高溫預估北部、東北部將降至16到17度，中南部高溫約20度，低溫部分，中部以北、東北部約13到15度。

至於元旦迎2025年首道曙光機會，張承傳表示，因各地雲量都比較多，不管是東半部或西半部，看到曙光機率都偏低。