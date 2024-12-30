　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025年濕涼開場「元旦曙光難現」　連2天全台有雨

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲跨年夜迎東北季風，元旦和周四南方水氣移入，2025年將在濕涼中開場。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(31日)是跨年夜，東北季風增強，北部和東北部早晚轉涼，不過降雨不多，僅東半部、恆春半島有零星雨，元旦和周四南方移入水氣增多，各地降雨機會高，將在濕涼中迎接2025年。至於迎曙光機會，氣象署表示，因各地雲量多，看到曙光機率偏低。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天跨年夜東北季風增強，水氣增多，不過明天屬於雲量增多，降雨沒特別多，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨，晚上中南部山區也有降雨；北部、東北部早晚較涼，低溫約14到18度，白天苗栗以北、宜花約18到19度，其他地區約21到25度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，周三元旦和周四東北季風減弱，南方雲系北移，氣溫不會明顯回升，元旦降雨區為基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島和西半部山區，有局部短暫雨，其他地區也零星雨；周四降雨比較多，各地降雨機率高，其中東北部有局部較大雨勢機會。

周五第二波東北季風增強，張承傳表示，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，南部和中部以北山區也有零星雨，這波東北季風影響時間比較長，將持續到下周一(6日)，強度更強，不過預報上仍是東北季風等級。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，周五高溫預估北部、東北部將降至16到17度，中南部高溫約20度，低溫部分，中部以北、東北部約13到15度。

至於元旦迎2025年首道曙光機會，張承傳表示，因各地雲量都比較多，不管是東半部或西半部，看到曙光機率都偏低。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中清水民宅大火　驚悚畫面曝
台北跨年3階段交管！時間、範圍曝光
韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉了
「2025年連假表」攻略一次看　都休9天超爽
賴清德空軍一號跟韓國空難飛機同型號　綠委：汰換與否應由專業判
議員宣布加入民眾黨！為了溫暖柯文哲
吃不到火鍋！保時捷男怒開槍　店員嚇瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蝦皮下單選「店到店隔日到貨」！他一開地圖傻眼：開心酸的？

鐵道局列高鐵南延選高雄案6大理由　「依專業評估無政治考量」

LINE「最禮貌句點」曝光！　大票人洗版認證：偉大發明

兩岸航班載客率破7成　13個航點春節包機開放申請

期望台漫2027年超越日韓　文化部長李遠：錢一直不夠

2025年濕涼開場「元旦曙光難現」　連2天全台有雨

北漂族27歲「還沒存到第一桶金」　網搖頭曝關鍵：只有雙北能刷

年末倒數品牌大出擊　楊紫、LaLa徐佳瑩、Aespa誰能俘虜你的新年心？

想嫁給有錢人「就去鄉下相親」！過來人點頭：繼承家業被困在家鄉

第一份工作「至少要做多久？」　網搖頭曝關鍵：人本來就往高處爬

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

Energy粉「硬選」最愛成員：坤達　換「認真選」...突然變牛奶XD

蝦皮下單選「店到店隔日到貨」！他一開地圖傻眼：開心酸的？

鐵道局列高鐵南延選高雄案6大理由　「依專業評估無政治考量」

LINE「最禮貌句點」曝光！　大票人洗版認證：偉大發明

兩岸航班載客率破7成　13個航點春節包機開放申請

期望台漫2027年超越日韓　文化部長李遠：錢一直不夠

2025年濕涼開場「元旦曙光難現」　連2天全台有雨

北漂族27歲「還沒存到第一桶金」　網搖頭曝關鍵：只有雙北能刷

年末倒數品牌大出擊　楊紫、LaLa徐佳瑩、Aespa誰能俘虜你的新年心？

想嫁給有錢人「就去鄉下相親」！過來人點頭：繼承家業被困在家鄉

第一份工作「至少要做多久？」　網搖頭曝關鍵：人本來就往高處爬

日星巴克「伯爵花束星冰樂」高顏值登場！漸層慕斯和茶香超療癒

快訊／驚悚畫面曝！台中清水民宅大火　外燴辦桌器助燃狂燒

曾智希甜曬絕美婚紗照！　羞喊：可以做你的新娘子嗎？

南台灣首棟建商捐建社宅動土　拚2031年完工供給445戶

台北跨年晚會交管範圍曝光　警「防踩踏小組」確保民眾安全

屏東榮總特區建設多　在地：金龍風暴抑制房價飆漲有成

陳子豪補償方案本周須定案　兄弟球團討論中

稱擔憂八炯紀錄片「像文革」！《百靈果》凱莉道歉：不該沒看完就評論

都是同家百貨！　台南地王、地后現值只差1萬元

買方採購策略轉趨被動　明年Q1 DRAM合約價全面走跌

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

氣象署示警！「若梅山斷層再引發地震」規模恐達7.3

一票人搭機心慌！他曝全球最安全「台灣1家航空」入榜

柯交保　「館長氣到哭」願幫出1千萬

快訊／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

柯文哲7000萬交保！律師「曝1常識」　網驚：賺爛了

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

捐款救不了柯文哲！一票人「乾脆終身入黨」秒繳1萬

松山機場「跑道2600公尺」比韓務安機場短　運安會：已裝攔截系統

機場跑道短卻硬要著陸！網紅機師：飛行員決策錯誤居多

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

更多熱門

相關新聞

2025信義區跨年餐廳營業時間整理

2025信義區跨年餐廳營業時間整理

2025年就要來了，無論你是想要感受與朋友相聚的歡樂氣氛，或是想一個人靜靜看著煙火，在信義跨年都能滿足，周邊百貨部分餐飲也延長服務時間，相關資訊總整理都在這。

2大外送平台跨年夜暫停外送時間先看

2大外送平台跨年夜暫停外送時間先看

一粒首次挑戰大銀幕　高雄跨年公開

一粒首次挑戰大銀幕　高雄跨年公開

國道11個月連撞62起事故「35%自撞」　肇因出爐

國道11個月連撞62起事故「35%自撞」　肇因出爐

跨年夜低溫探13度　元旦起全台有雨「追曙光碰運氣」

跨年夜低溫探13度　元旦起全台有雨「追曙光碰運氣」

關鍵字：

天氣氣象氣象署跨年元旦東北季風降雨低溫曙光

讀者迴響

熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

即／柯文哲交保1小時20分鐘　北檢2度抗告

陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面