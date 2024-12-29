明短暫回暖！元旦轉陰有雨「迎曙光熱區曝」

▲明天比今天溫暖，各地高溫可望回升到20度以上。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今天白天冷氣團開始減弱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，明天比今天溫暖，各地高溫可望回升到20度以上，周二有新一波東北季風南下，北部高溫略降1至3度，北海岸、東北角有短暫雨，要看元旦曙光的話，可能要到沿海地區，或是桃竹苗一帶才有較高機會。

歐宗學今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天白天冷氣團減弱，水氣偏少、預估各地降雨機率都較低，氣溫會逐漸回升，但北部回溫較慢、東半部雲量持續偏多，一整天都還是偏冷，高溫都在20度以下。西半部雲量偏少，在陽光底下感受就會溫暖許多，中南部高溫可望回升到20至22度。

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他說，明天依然是偏乾穩定的大氣環境，台灣附近有微弱的北風，北海岸地區雲量會稍增多，其他地區維持晴到多雲天氣，高屏地區可能有些南方雲系北上帶來較多雲量，但降雨機率仍低。

氣溫方面，歐宗學說，明天會比今天來得更溫暖，各地高溫都可望回升到20度以上，但要留意早晚期間依然有明顯的低溫，預估郊區或近山區最低溫仍有機會來到10度。

至於周二、跨年天氣，歐宗學指出，將有新一波的東北季風南下，預估冷空氣並不明顯，低溫大致持平、北部高溫稍降1至3度。大台北僅雲量增多，白天北海岸、東北角及山區有些短暫雨，對晚上的跨年活動影響不大；東半部至恆春半島持續有短暫雨機會，西半部目前看雲量偏多的機會提高，

他表示，主要是未來幾天在南海有低壓系統發展，對台灣沒有直接影響，但外圍雲系可能隨著中高空的大氣環流到台灣附近，預估轉為多雲或陰天，目前看降雨機率偏低，只是要看元旦曙光，可能要到沿海地區，或桃竹苗一帶才有較高機會。