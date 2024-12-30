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不敢搭機！他曝「台灣車禍年死3000人」比墜機可怕　慘遇三寶賠0元

▲▼ 南韓濟州航空29日墜毀。（圖／路透）

▲南韓濟州航空29日墜毀。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

南韓濟州航空機腹著陸撞牆爆炸，機上乘客179人罹難，僅2名空服員倖存獲救。面對飛安噩耗，讓不少準備要出國的人產生恐慌，對此，百萬網紅Cheap拿出數據分析，車禍機率是墜機的100倍，「台灣一年車禍死3000人都不怕了，還怕墜機嗎？所以開開心心的出國玩吧！」

對於南韓空難奪走179條生命，Cheap在臉書指出，許多人在新聞下方留言不敢搭飛機了，讓他直呼，其實車禍比墜機還可怕，「開車去機場的路上，死掉的機率還比墜機高，台灣一年車禍死3000人，豈不是不敢開車、騎車了？」

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Cheap也拿出飛航網的數據分析，商業航班每1億公里，會有0.01人死亡，但在台灣駕駛，每1億公里，約4.1人死亡（交通部數據），如果從台北市開車到桃機來算，中途車禍死亡的機率，是飛機墜機的102倍。

Cheap換句話說，即使每天搭飛機一次，要連續搭3萬年，才可能經歷一次墜機（台北到東京），但在台灣每天騎車、開車，134年就可能致命，出車禍掛掉的機率，是搭飛機的200倍。

至於賠償風險部分，Cheap表示，台灣車禍法院公訂價是300至400萬，如果被艱苦人撞到，人家兩手一攤「0元」，飛機墜機人家就算是破產也會賠（如復興航空）。

對此，Cheap直呼平常心對待，「台灣一年車禍死3000人你都不怕了，還怕墜機嗎，所以開開心心的出國玩吧！」

▲▼寒流,下雨,濕冷,低溫,氣溫驟降。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣交通亂象頻傳。（圖／記者周宸亘攝）

底下網友則嘆，「搭飛機刷卡保險你家人都能領破千萬，你被三寶撞...家人只能獲得兩手一攤」、「這個理論是正確的，差別就是在可控還是不可控，自己不可控，非常的沒安全感，只能坐在座椅上 恐懼的等待死亡」、「應該是怕生死...只能聽天由命的無力感」、「真的，沒有比較沒有傷害，數據一攤出來就知道...道路死傷遠遠高於飛機肇事率」、「聽聽就好！當看到墾丁的旅遊消費，那些不敢坐飛機的人還是會選擇出國」、「比起害怕航空失事，我更害怕台灣交通」、「就跟台灣有些人怕核電，不怕火力發電一樣概念吧」。

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