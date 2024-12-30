韓空難現場瀰漫血腥味　家屬認屍哭了：一眼就認出女兒

▲南韓濟州航空班機29日墜毀，機上179人罹難。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓濟州航空7C 2216號航班29日墜毀務安國際機場，機上179人罹難，全機只有2名空服員倖存獲救。空難現場30日仍瀰漫血腥味，士兵們仍在尋找罹難者遺體屍塊，在飛機機尾殘骸附近空地上，還散落著飛機座椅、艙門以及扭曲變形的金屬零件。

法新社報導，南韓宣布進入為期7日全國哀悼期，在179名罹難者之中，透過DNA分析或指紋採集，已有141名死者確認身分，年齡介於3歲至78歲之間。部分罹難者家屬睡在機場徹夜等候，等待更多消息，其中一名在機場大廳的男子直說，「我的兒子就在那架班機上」，但遺體尚未被確認。

▲▼部分罹難者家屬睡在機場徹夜等候，等待更多消息。（圖／路透）

另據News1，一名罹難者家屬在這場空難事件中失去46歲女兒，「這是她人生最後一段路了，我心想『至少應該由我陪著她』，所以去了現場，一眼就認出是我女兒」，接著嘆了一口氣，落淚稱女兒這次搭機是外出旅行才遇上空難。

30日凌晨，一名中年男子及一名中年女子望向失事客機殘骸，座椅、艙門、扭曲變形金屬零件等散落在焦黑機尾附近空地上。空氣中瀰漫著血腥味，士兵們則是仔細查看跑道旁的草地，明顯在搜尋是否有遺體屍塊。

▲▼ 士兵們則是仔細查看跑道旁的草地，明顯在搜尋是否有遺體屍塊。（圖／路透）

墜毀客機為濟州航空7C 2216號航班，機型為波音737-800，降落時疑似遭遇鳥擊，未能放下起落架，機腹著陸滑行後，整架衝出跑道，撞上外側圍欄，瞬間爆炸起火。客機幾乎完全被摧毀，只剩下約15公尺的機尾。

已知失事班機在降落前曾收到塔台的鳥擊警告，但是約1分鐘後發出「Mayday」求救信號，隨後墜毀。

南韓30日宣布針對境內的101架波音737-800飛機進行特別檢查，美國調查人員也將加入調查，成員可能包括飛機製造商波音的人員。