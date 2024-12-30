傳訊問「公主到了嗎」永遠無法已讀　濟州航空罹難者家屬淚崩

記者吳美依／綜合報導

南韓濟州航空29日發生179死墜機事故，罹難者與家人的最後對話，如今陸續被媒體披露，令人鼻酸。61歲的金某在通訊軟體kakaotalk上，把女兒暱稱設為「OO公主」，他曾傳訊息詢問「公主到了嗎？」卻再也無法被已讀。

▲濟州航空29日墜毀，僅有2人獲救，其餘179人全數喪命。（圖／路透，下同。）



韓媒news1報導，在務安國際機場，61歲的金某難掩失去女兒和女婿的悲痛。根據他向記者出示的家庭群組畫面，女兒28日晚間傳訊息表示，「凌晨坐飛機，韓國時間凌晨3點左右？」其他家人叮囑路上小心後，又補充了一句，「現在這裡是4點19分。」

隨後，金某傳訊息問，「公主到了嗎？」但未讀人數持續顯示數字「1」，意味著直到失事之前，女兒都沒有看到這則訊息。

金某受訪時，目不轉睛地看著女兒傳來的最後一則訊息。他形容女兒善良又懂事，「因為一直沒回覆，我打了數十通電話，但是都沒有人接。真的心都碎了。」

64歲的崔某失去了兒子、兒媳與6歲孫子。根據她出示的家庭群組畫面，每位家人暱稱後方，都加上心形符號。罹難者傳來關心母親的訊息，「我們今晚就回去了。媽媽去慶州還好嗎？」、「明天再聯絡，媽媽要玩得盡興。」但是，這位兒子最終未能平安回家。

崔某一邊拭淚一邊表示，媳婦是濟州航空的空服員，難得安排出時間，和兒子小孩去泰國旅遊，未料這些聊天室訊息，成為親人之間的最後對話。