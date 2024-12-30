179人罹難「僅5驗屍官」！驗屍太慢　家屬領不回屍體崩潰痛哭

▲機上乘客家屬家屬焦急在務安機場等待消息。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓務安國際機場29日發生濟州航空客機失控衝出跑道爆炸意外，除了坐在機尾的2名空服員外，機上其餘179人全數罹難，目前已確認約140名罹難者的身分，但部分遺體因損毀嚴重，增加了辨識困難。而面對巨大工作量，當局最初卻只派遣5名驗屍官，導致驗屍速度緩慢，許多家屬拿不到死亡證明，也無法離開現場，只能在現場徹夜苦等。

全羅南道警察廳30日表示，179名罹難者中，已採集到151人的指紋，另28人則暫時無法進行指紋辨識。由於事故當時機身斷裂並爆炸起火，衝擊力之大導致遺體損毀嚴重，也增加罹難者身分確認工作的難度，屍檢進度十分緩慢。而部分家屬只能徹夜守候在務安機場大廳，等不到死亡證明也無法接罹難家人回家，導致他們情緒激動。

▲▼由於驗屍進度緩慢，家屬只能徹夜在機場守候（圖／路透）

南韓當局最初僅派遣5名驗屍官到場進行屍檢作業，因此也引發家屬不滿。警方與國立科學搜查研究所已在現場投入3台DNA快速檢測設備，來加快罹難者身分辨別速度，但每次檢測仍需要約2個小時。此外，除了現有的5名驗屍官外，又再增派5人，同時調配20名輔助人員到場協助檢驗工作。

國土交通部30日上午9時在務安機場舉行記者會宣布，截至當天上午7時25分，已確認140名罹難者身分。有165具遺體暫時安置於臨時停屍間，等待檢驗程序完成後就會通知家屬領回。事故發生後，當局徹夜進行罹難者身分確認與遺體處理工作，遺體則暫時存放於務安機場的機庫內，並使用冷藏設備保存。

罹難者家屬儘管已經知道家人罹難，但是在身分確認程序完成以前，無法領回遺體並取得死亡證明，只能徹夜在現場苦苦等候，讓他們崩潰地在等候室內痛哭。