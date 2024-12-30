防災模擬成真！一年前「務安機場航班撞牆爆炸」影片　韓網看完震撼

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架從泰國曼谷飛往南韓務安的波音客機，昨（29）日上午在降落時疑似因為遭遇鳥擊，導致引擎起火、無法順利放下起落架，最終衝撞跑道混凝土圍牆爆炸。對此，其實南韓行政安全部所主導的「安全韓國訓練」，去年就曾上傳過災難模擬救災影像，其設定的事故原因剛好與現實生活雷同。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，由南韓行政安全部所主導的「安全韓國訓練」，其實去年12月就曾針對全羅南道務安郡進行空難消防救災安排訓練，相關影像在當時上傳YouTube頻道，影片中在模擬訓練時的災難設定為，2023年10月26日下午3時，位於全羅南道務安郡望雲面的務安國際機場發生空難。

▲南韓政府一年前主導的災害模擬訓練中，完整預測到29日在務安機場所發生的空難。（圖／翻攝自YouTube）

在模擬災難設定中，天空航空（假設）的「波音737」（B737）編號123的客機在降落途中，因為起落架發生故撞，導致迫降時脫離跑道，且與建築物外牆發生衝撞，引發火災。

在此之際，務安國際機場消防事務室人員向務安郡廳安全總括科撥打電話通報，表示機上包括乘客、機組人員等約有100人搭乘。隨後，消防當局派遣消防車前往機場灌救，並在現場設置臨時急診醫療所，將傷患移送治療，當時推定死者有5人、重傷10人、輕傷85人。

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

如今，影片中安全訓練的參數設定，和29日濟州航空在務安國際機場引發的空難不謀而合，同樣是起落架故障、衝撞跑道周圍建築物與圍牆後起火，引發網友議論紛紛。

南韓網友表示，「如今看來，這場空難簡直是人禍啊」、「起落架無法順利拉下、同樣是波音客機、同樣是衝撞圍牆，看完我嚇到起雞皮疙瘩」、「一年以前就能夠預料到起落架異常導致降落時衝撞外牆，看來真的要好好調查」、「務安郡守去哪裡了呢」、「到底是被預料到？還是本來就在計畫之中」、「這段影片絕不能被刪除」。