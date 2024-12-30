濟州航空空難179死　務安機場過去被戲稱「曬辣椒機場」

▲濟州航空空難釀179死！務安機場遭罵「那該死的牆」，過去被戲稱「曬辣椒機場」。（翻自《朝鮮日報》）

圖文／鏡週刊

南韓濟州航空29日一架由泰國曼谷，飛往全羅南道務安國際機場的班機，在降落時發生事故，造成179死、僅2人生還的空難悲劇。現在從國外到韓國國內，都在檢討這起空難的原因與後續因應，其中「務安機場」的問題，也被廣泛討論。

據英國《天空新聞》報導，飛航專家李爾蒙特（David Learmount）就不諱言直呼，務安機場的設計「真是不可思議的糟糕」。李爾蒙特表示，這次的空難事件可見，飛機迫降跑道，機體開始冒煙起火，不過他認為，當時機師迫降的技術，算是非常成功的。但接下來最致命的，就是機場內竟然出現水泥牆，這讓飛機直接撞牆，造成嚴重爆炸，釀成重大死傷。

李爾蒙特說，如果沒有這道牆，而是讓飛機直接滑行進入道路、草地或田地，或許機師可能會因為撞擊到類似欄杆的物體，而有受傷，但至少機上乘客的生還機率，會大幅提高。所以李爾蒙特相當不解地說：「為什麼機場內會出現這道牆？」、「這機場設計，真是不可思議地糟糕！」

另外這次也被討論的「鳥擊」問題，據南韓《朝鮮日報》報導，務安機場在1997年興建之初，鳥類問題就一直被拿來討論。因為在務安機場附近，總共有4個候鳥基地，光是在去年，務安機場附近就偵測到1.2萬隻候鳥，因此陸續都有專家提到，務安機場勢必會出現「飛機與鳥類衝突的問題」。報導也指出，雖然相關的調查報告、改善方案都有陸續被提出，但似乎都未見有實際行動。

除此之外，務安機場也曾被當地民眾戲稱為「曬辣椒機場」。因為該機場從2007年啟用以來，原本預期每年載運量能多達992萬人次，但去年的最新數據顯示，僅有24.6萬人次。報導也稱，由於務安機場常常變成「蚊子機場」，因此當地民眾還會故意利用空跑道來曬辣椒，所以務安機場又被戲稱為「曬辣椒機場」。

▲務安機場附近，有4個候鳥基地。（翻自《朝鮮日報》）





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