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守好南瀛草地音樂會第一排　粉絲熱情市府送暖暖包清場

▲強烈大陸冷氣團難以阻擋熱情粉絲的心！台南市政府貼出公告28日將執行南瀛綠都心公園「南瀛草地音樂會」的清場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲強烈大陸冷氣團難以阻擋熱情粉絲的心！台南市政府貼出公告28日將執行南瀛綠都心公園「南瀛草地音樂會」的清場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

 記者林東良／台南報導

強烈大陸冷氣團難以阻擋熱情粉絲的心！台南市政府貼出公告28日將執行南瀛綠都心公園「南瀛草地音樂會」的清場，熱情粉絲一早就現身守候「第一排」與偶像最近距離的接觸機會，由於冷氣團報到，黃偉哲市長特別指示清場人員關心粉絲身體狀況，即時給予暖暖包，令粉絲們備感溫馨。

說起心中偶像，每個人搖身變成獨一無二的專家。台東人目前在

▲強烈大陸冷氣團難以阻擋熱情粉絲的心！台南市政府貼出公告28日將執行南瀛綠都心公園「南瀛草地音樂會」的清場。（圖／記者林東良翻攝，下同）花蓮當替代役的周先生，說他追八三夭已經5-6年了，剛好外婆家在新營，因此提前請一天假，昨天就來現場排隊，他還有製作應援的LED燈板，晚點親戚會幫他送來，因為追太多場，他直覺猜晚上會表演「給想要綻放的人」，歌詞中想party party整晚、綻放每個現在、forever young tonight，實在太符合參加演唱會的情境了。來自北部的王同學，也直說雖然今天冷氣團報到，但跟北部動輒下雨的天氣比起來，參加南部演唱會舒服很多，他先前還在9度低溫且下雨的狀況排整晚，相信鐵粉都已從守候的經驗中練就一身追星本領，為了好好欣賞偶像今晚的表演，他早已做足搭高鐵、住宿等功課，且做好禦寒裝備，但還是感謝偉哲市長不僅邀請八三夭帶來精彩演出，還送暖暖包貼心顧及粉絲健康。

「天氣很冷，請大家注意保暖，才能好好享受晚間的演唱會。」主辦單位針對以物品佔位清場的同時，不斷向現場粉絲轉述偉哲市長的叮嚀，並提醒他們務必要好好吃飯，避免天寒、挨餓血糖過低引發身體不適，而失去好好欣賞表演的機會。

▲強烈大陸冷氣團難以阻擋熱情粉絲的心！台南市政府貼出公告28日將執行南瀛綠都心公園「南瀛草地音樂會」的清場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，2025台南市耶誕跨年系列活動第2場演唱會-南瀛草地音樂會，晚間6點南瀛綠都心公園開唱，預計有11組高人氣藝人、團體，接力上陣，包括全新女團「ELL&s」迎來開場，搖滾天團八三夭壓軸，屆時將安排在地新營高中流行舞蹈社暖場演出，節目過程中，台灣英雄投手教練林岳平也將現身與大家同樂，且他不忘丟出彩蛋，透露節目最後將有500架無人機的表演，想知道無人機會排出什驚喜畫面嗎?嘿嘿!來趟新營南瀛綠都心公園便能親眼見證這感動的一刻。

同時，為維護活動安全，南市警察局新營分局表示，此次演唱活動的安全維護及防踩踏作為，將依據以往執行經驗，提升維安量能，加強會場檢查，並於活動會場內安排「防踩踏小組」，希望能保護歌迷開心聽歌，也能平安回家。

主辦單位新聞及國際關係處表示，倘若當天無法到場參與者，可以透過以下管道同步收看，12月28日晚間民視台灣台(第152頻道)、台南市第3公用頻道、網路則有台南好young、TVBS NEWS等官方YouTube頻道同步收看。

▲強烈大陸冷氣團難以阻擋熱情粉絲的心！台南市政府貼出公告28日將執行南瀛綠都心公園「南瀛草地音樂會」的清場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2025台南市耶誕跨年系列活動
◎12／28南瀛草地音樂會18:00-21:30（暫定） 新營南瀛綠都心公園
◎八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋、荷蘭美聲歌手馬丁•賀肯斯。
◎主持人：徐凱希、陳彥嘉。

◎12／31台南好Young跨年晚會18:00-00:30（暫定） 永華市政中心西側廣場
◎李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、REAL阿沁、紫月光、張羽靚。
◎主持人：吳建恆、徐凱希。

更多詳情，請上「2025台南好Young」2025台南市耶誕跨年系列活動https://tainanyoung.com.tw/ 官網查詢。

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