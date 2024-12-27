日月潭涵碧樓推冬季養生之旅　力麗溫德姆酒店將辦跨年音樂會

▲涵碧樓鏡面水廊映照出湖光山色美景。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

時序進入冬季，萬物開始進入休養狀態；日月潭涵碧樓特別推出「冬季養生之旅」專案，結合養生芳療、溫潤食補及靜心冥想，讓賓客在嚴寒的冬日享受溫暖、蓄養能量，身心在自然環境中慢活平衡，迎接春天生機到來；而同處潭區的力麗溫德姆溫泉酒店則將於跨年夜舉辦音樂會，邀請資深原民歌手王宏恩獻唱。

業者表示，深冬時節天氣乾燥，以滋陰潤肺的食物為佳，湖光軒中餐廳主廚林宗立以「養生重補腎、養筋、益氣」的理念，推出專屬套餐：包括粉光枸杞燉子排、煎烤鮮鱸茶油麵、香煎伊比利茶油飯、紫米鮑魚佐米椒等，食材祛寒溫潤，為賓客增添冬日的暖意與活力；東方餐廳主廚王弘旭則為燥熱體質者，打造義大利黑醋佐布拉塔起司與風乾蕃茄、烤花椰菜濃湯佐火腿與松子、烤花椰菜濃湯、爐烤時魚搭配烏魚子醬。

▲▼粉光枸杞燉子排很適合在寒冷冬季裡飲用；爐烤時魚佐烏魚子醬、蘿蔔蒜苗油。





此外，涵碧樓也為每位賓客配置專屬的「養生管家」，提供最到位的諮詢服務，再搭配THE LALU經典按摩，以專業的手法針對肌肉深層疲勞進行釋放與調理，紓緩壓力並提升身體能量循環，讓全身體驗放鬆與平衡；另以溫熱的草本足浴搭配天然藥材進行養生足浴，促進循環、驅散寒氣，為雙足注入能量、洗去疲憊，讓身心重新煥發活力。

▲The Lalu 經典按摩。



而賓客也能在專業的印度瑜伽老師帶領下，進行「頌缽靜心冥想」：透過頌缽的和諧音頻與震動紓展心靈壓力，達到專注與內在和諧的境界幫助情緒平衡，引導內心深層的寧靜與平和；另由「正念導師」引導的正念香篆課程中，讓賓客專注當下、靜心於裊裊香煙間，進行呼吸調理心神，讓身心重拾穩定，感受安定與自在。

▲力麗溫德姆溫泉酒店將舉辦跨年音樂會。（圖／翻攝「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」臉書粉專）

今年7月才於日月潭伊達邵地區開幕的力麗溫德姆溫泉酒店，則在臉書粉專公布，將於2024跨年夜舉辦「伊達邵力麗金曲禮讚音樂會」，除將安排雙煙火秀，更特邀金曲歌王王宏恩（Biung）演出，與粉絲和遊客們一起倒數、迎接嶄新的一年。

業者表示，現場還將舉辦抽獎活動，提供包括最大獎「溫德姆一泊一食住宿券」在內的豐富獎品，而住客至到場參與都可享專屬VIP貴賓席，詳情可洽訂房連結:https://reurl.cc/xpaQlL。