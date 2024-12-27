南市府祭出清場公告籲粉絲28日到場即可　冷氣團來襲請粉絲保暖

▲為維公平及活動現場環境清潔及品質，市府27日祭出清場公告，工作人員請遠從台北來排隊的王同學注意保暖，28日再到場即可。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

數十名無懼冷氣團將來襲的粉絲，從白天守到黑夜，只為了在海景第一排近距離欣賞八三夭在南瀛草地音樂會的演出，本周台南下雨2天，主辦單位目前仍進行舞台最後工程及電視牆裝設，預計27日下午3時完成所有硬體工程，晚上將有彩排，為維公平及活動現場環境清潔及品質，市府27日祭出清場公告。

市府指出，28日早上將執行卡位清場任務，黃偉哲市長表示強烈大陸冷氣團來襲，籲請粉絲保重身體，並做好保暖工作，以最好的狀態來南瀛綠都心欣賞包含八三夭等11組高人氣藝人的精采演出。

黃偉哲市長更暖心指示工作人員準備暖暖包，適時發給當天的民眾，也不忘提醒依氣象預報活動當天有強烈大陸冷氣團來襲，再次籲請大家，保重身體千萬別著涼，這樣才能好好欣賞心目中偶像帶來的精彩演出，邀請大家一起嗨翻台南夜空！

遠從台北來的王同學表示，他是為了追八三夭而來的，他26日就搭乘高鐵來排隊，對於主辦單位祭出清場公告他表示支持，因為追星會認識同好，這群同好有會計、有在早餐店工作的、甚至也有公務員，非常多元，他們會保持友好聯繫跟做好資訊分享，他已經入住新營的旅宿，會吃好睡好，一早再到會場排隊，所以非常有信心主辦單位針對以物品佔位清場時他人會在。他提到追八三夭已經有4年歷史了，對於八三夭的作品滾瓜爛熟，甚至跟工作人員表示依他對八三夭的了解，演唱的曲目一定有哪些，讓主辦單位印象非常深刻。

主辦單位新聞處表示，28日草地音樂會當天演出藝人，有八三夭（搖滾天團）、高爾宣OSN（創作男神）、陳忻玥（爆發力女聲）、王ADEN（曾入圍金曲獎最佳新人獎）、PIZZALI（千禧世代的音樂人）、張秀卿（金曲歌后）、ELL&s（全新女團）、Sam Lin林中宣（樂壇才子）、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋、荷蘭美聲歌手馬丁•賀肯斯，11組高知名度藝人輪番開唱，精彩可期，當天主持人則由在《影后》中飾演SEGA老師一角的陳彥嘉，其中最為大家琅琅上口的台詞〈交出你的power〉，現場可以期待SEGA老師原音重現。



主辦單位新聞及國際關係處表示，倘若當天無法到場參與者，可以透過以下管道同步收看，12月28日晚間民視台灣台(第152頻道)、臺南市第3公用頻道、網路則有台南好young、TVBS NEWS等官方YouTube頻道同步收看。

12／28南瀛草地音樂會18:00-21:30（暫定） 新營南瀛綠都心公園

◎八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋、荷蘭美聲歌手馬丁•賀肯斯。

◎主持人：徐凱希、陳彥嘉。

12／31台南好Young跨年晚會18:00-00:30（暫定） 永華市政中心西側廣場

◎李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、REAL阿沁、紫月光、張羽靚。

◎主持人：吳建恆、徐凱希。

更多詳情，請上「2025台南好Young」2025台南市耶誕跨年系列活動https://tainanyoung.com.tw/ 官網查詢。