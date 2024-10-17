竹市府迅速啟動登革熱防治措施　全力守護市民健康

▲新竹市衛生局展開防治工作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府10月16日接獲外縣市通知，確認本土登革熱病例於病毒血症期曾造訪竹市的診所、醫院及賣場，存在潛在風險。新竹市代理市長邱臣遠立即指示衛生局展開防治工作，包括進行病媒蚊密度調查及清除孳生源，並針對高風險區域展開化學清消作業。同時市府呼籲市民積極做好個人防蚊措施，落實居家周圍環境的「巡、倒、清、刷」，共同全力防制登革熱疫情。

衛生局長陳厚全表示，此案例無國外旅遊史及本土疫情風險區的活動紀錄，且其病毒型別與目前的登革熱群聚事件不同。衛生局在第一時間已針對該病例在竹市的風險足跡，展開病媒蚊密度調查並進行鄰近住戶的衛教宣導。同時與環保局合作，加強清除孳生源和清消工作，積極啟動防治措施。陳局長提醒，只有消除病媒蚊，才能防止登革熱的傳播，從源頭清除蚊子孳生源是有效杜絕疫情的關鍵。

陳厚全指出，今年截至10月15日止竹市共通報登革熱病例34例，其中6例為確定的境外移入病例，雖然目前尚無本土病例，但仍不可掉以輕心。呼籲民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛及皮疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫護人員自己的旅遊史和接觸史，以便醫師能及早診斷、通報和治療，避免感染導致併發重症。此外，竹市內有26家醫療機構備有NS1快速檢驗試劑( https://reurl.cc/mMev31 )，鼓勵民眾積極運用。

衛生局提醒，無論是在戶外活動或出國旅遊時，建議穿著淺色長袖衣褲，並在皮膚裸露部位使用衛生福利部核可的防蚊藥劑。這些防蚊藥劑應含有液敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等成分。只要做好個人防蚊措施，就能有效降低被病媒蚊叮咬的機會，進而降低感染登革熱的風險。

衛生局呼籲，登革熱是由病媒蚊快速傳播的急性傳染病，市民朋友務必主動配合環保局的環境清潔工作。每週清除戶內外的積水容器並定期檢查環境衛生，能有效避免病媒蚊的孳生。如果發現有疑似或確診個案，請主動配合衛生單位進行相關防疫工作，共同守護市民的健康。如有任何疑問，請撥打疾病管制署的疫情通報專線1922或衛生局的防疫專線03-5355130，亦可訪問疾病管制署網站查詢( https://reurl.cc/gD5Zv7 )。