新竹市新冠、流感疫苗開打　「左流右新」雙重保護力

▲113年度公費流感疫苗及JN.1新冠疫苗自即日起開打。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

113年度公費流感疫苗及JN.1新冠疫苗自即日起開打，新竹市政府秘書長張治祥今(1)日偕同衛生局長陳厚全，前往北區衛生所關心市民朋友流感疫苗及JN.1新冠疫苗接種情形。張治翔表示，感謝所有志工夥伴和衛生局、所同仁辛苦付出，呼籲市民朋友儘快帶家中長者及幼童接種流感疫苗及JN.1新冠疫苗，提高自我保護力，共同守護自身及家人的健康。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府團隊落實「健康安心」施政策略，非常重視市民健康，為防範感染流感併發重症，接種流感疫苗是防治流感最有效的方法。市府今年積極向中央爭取逾12萬5千劑公費流感疫苗，讓更多市民朋友受惠。

張治祥指出，秋冬是流感、呼吸道疾病等好發季節，市府除了購置足夠的疫苗外，為方便民眾接種疫苗，今年共有三個行政區衛生所及70家合作醫院、診所提供接種服務；此外，為讓長輩可就近於社區接種，亦安排63場社區定點接種服務，呼籲長輩們可以相揪打疫苗，增強免疫力揪安心；針對學生族群則安排巡迴64場校園接種，期望透過疫苗接種提升全體免疫力，保障市民朋友健康。

衛生局長陳厚全表示，為因應新型冠狀病毒演變，民眾即日起除了可接種流感疫苗外，還可同步接種JN.1新冠疫苗，此次新冠疫苗開放的對象與流感相同，建議滿六個月至四歲幼兒，未曾接種新冠疫苗者打兩劑，曾接種者打一劑；年滿五歲以上兒童及成人接種一劑。提醒市民朋友，只要符合接種資格，就儘早接種疫苗，讓自己有效提升免疫力，降低感染後合併重症風險。

陳厚全指出，今年度開放公費流感疫苗（四價型）包含4種不活化病毒，2種A型（H1N1及H3N2）、2種B型（維多利亞株及山形株），並分兩階段實施。第一階段10月1日開打，對象包含65歲以上長者、滿6個月以上入國小前幼兒、國小至高中職學生、罕見及重大傷病患者及高風險慢性病人、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼托機構專業人員及居家托育人員、安養長期照顧等機構之受照顧者及其所屬工作人員、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜相關及動物防疫相關人員等。

陳厚全說，第二階段則於11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病成人進行接種，並全面開放6個月以上民眾接種JN.1新冠疫苗。呼籲符合接種資格民眾儘早攜帶健保卡前往合約醫療院所或社區接種站施打，獲得完整保護力。

北區光華里長張慶榮表示，每年安排社區流感疫苗的接種服務，都是對年長者用心和貼心的行動，呼籲市民及里民朋友們，為了自己及全體家人的健康平安，務必記得一定要鼓勵家人、鄰居、親朋好友們，施打流感疫苗，維護身體健康。

衛生局說明，流感疫苗和JN.1新冠疫苗可同時接種於不同部位或間隔任何時間接種，只要是符合接種對象和條件，請記得「左流右新」，儘早接種獲得雙重保護力，健康又安心。

衛生局呼籲，請民眾接種流感疫苗主動防護，落實手部衛生及咳嗽禮節，養成良好衛生習慣，勤洗手、生病戴口罩，以降低呼吸道感染的風險。有關疫苗接種資訊，請至衛生局網站( https://dep.hcchb.gov.tw )流感專區查詢，或撥打1999市民服務專線、防疫專線03-5355130洽詢。