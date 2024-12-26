貨輪「阿諾」擱淺超過4個月　航港局今移除：裁罰船東並追償

▲貨輪「阿諾」船體擱淺於台南黃金喜樹海岸，航港局委託專業業者移除。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年7月25日凱米颱風來襲，多哥籍多用途貨船「阿諾」擱淺於台南喜樹海岸，船長宣布棄船，未出面積極處理，航港局依《商港法》裁罰3次，並採取應變措施，委託海事專業業者移除船體，今日全部移除，相關費用將向船東追償。

阿諾貨船擱淺位置鄰近台南四鯤鯓牡蠣養殖水域及黃金海岸景區沙灘，屬生態敏感地帶，且該處一度成為打卡景點，吸引大量人潮靠近，引發公共安全疑慮。

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因船方未依限提出抽油及船體移除計畫，船東代表也未依限提出船東授權委託證明等事項，航港局依商港法裁罰3次，並採取應變措施，包括船員安置及返國、抽油洗艙及船體堵漏、污染監控及船體加固及移除等事項。

▲阿諾輪船體自台南喜樹海岸移除。（圖／航港局提供）

為加速辦理船體移除採購作業，航港局辦理社區說明會解除民眾疑慮；移除作業期間，做好油汙染防制，順利在12月26日提前將船體全部拆除後運離，化解對周邊海域及生態環境之影響與威脅。

航港局表示，阿諾船體移除後，將持續要求業者復原岸際沙灘環境，最後會邀集政府及地方會勘現場確認。阿諾輪擱淺後的污染防治及船體移除等相關應變措施是船東應盡的責任，政府代為應變處置之相關費用，將依法向船東追償。