台南教育界選出年度代表字「累」　盼主管機關多聆聽教師心聲

▲台南市教育產業工會、台南市教師會理事長陳葦芸等人，公布會員票選的年度教育代表字是「累」。（圖／台南市教育產業工會提供）

記者林東良／台南報導

台南市教育產業工會及台南市教師會，26日公布會員票選的年度教育代表字是「累」，理事長陳葦芸表示，從今年度新聞中可見教育政策之「創」，造成基層教師們的「忙」與「驚」，加上身為「師」的責任自許，殷殷期「盼」教育環境改善，因此感覺「累」，不僅身心靈困乏，更深深感受心有餘而力不逮之疲累。

台南市教育產業工會及台南市教師會舉辦「年度台南教育代表字」票選活動，經近千位會員投票，共有「忙」、「盼」、「師」、「累」、「創」、「驚」六字入圍，經再次評選後，「累」字得票數最高，當選今年台南市教育年度代表字。

理事長陳葦芸指出，教師會會員選出「年度教育代表字」，以反映南市今年的教育焦點，另循例彙整重要的「年度教育新聞」包括期盼台南市府調高行政人員不休假加班費天數與敬師禮金；台南市提昇學力之措施，應採更多元方式；「校園生活問卷」實施，應檢討施測情形並訂定停止辦理時程；教室最美的風景，教師工會推動學習共同體；台南市代理教師113學年度起比照正式教師，寒暑假到校依教師請假規則辦理；「班班喝鮮奶」耗損教育能量惹爭議；憲法法庭判決：代理教師不採計職前年資提敘規定違憲等等，藉此了解台南市基層教師的心聲與台南市教育狀況。期待讓社會各界明瞭台南市教育的現況，也希望與各團體共同努力，參與教育政策的推動，讓台南市的教育更好。

理事長陳葦芸表示，該會建議教育政策的擬定與推動，應重視基層教師聲音，因教師身處教育第一線，了解實際運作問題，就像推動「班班喝鮮奶」政策，未顧及教學現場所要面臨的諸多狀況，進而嚴重影響師生作息與教學活動。呼籲教育主管機關應多聆聽教師們的心聲，體察身在第一線基層教師們所面臨的挑戰，減少不需要的行政作業，營造對學生、對教師友善校園，創造親師生三贏共好的教育環境。